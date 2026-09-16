Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса

FT: Евросоюз холодно встретил предложение об альянсе с Канадой из-за США

Tекст: Мария Иванова

Страны Евросоюза холодно и с опаской отнеслись к предложению премьера Канады Марка Карни о создании «уникального альянса» с евроблоком, пишет газета Financial Times со ссылкой на нескольких неназванных европейских дипломатов.

Ранее сообщалось, что Оттава предложила сделать страну ассоциированным членом ЕС на фоне провала торговых переговоров с США, однако сам Карни уточнил, что речь идет не о членстве, а именно о новом формате сотрудничества.

«Столицы стран ЕС холодно встретили предложение Канады о создании «уникального альянса» с блоком. Попытка обонянием расположить к себе не смогла убедить правительства, с осторожностью относящиеся к предоставлению Оттаве преференциального доступа к рынку», – отмечает издание. Европейские дипломаты подчеркнули, что вместо новых инициатив лучше сосредоточиться на качественной реализации уже существующих соглашений с Канадой.

В то же время в ЕС существует консенсус о необходимости расширения сотрудничества с канадскими производителями вооружений и компаниями по добыче критически важного минерального сырья. По словам одного из дипломатов, идея Карни показалась недостаточно проработанной, хотя саму попытку в Европе не осуждают. Кроме того, на позицию европейских столиц влияют опасения относительно возможной реакции президента США Дональда Трампа на значительное сближение с Канадой.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз и Канада планируют 16 сентября объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. Целью такого шага называлось совместное противостояние экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Канада готовились объявить о создании стратегического альянса 16 сентября.

На фоне торговой войны с США премьер-министр Марк Карни намеревался сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока.

Позже канадское правительство официально опровергло информацию о стремлении государства к членству в ЕС.