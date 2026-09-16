Россияне массово перешли на индейку вместо говядины и свинины

Продажи индейки в России выросли на 17% на фоне падения спроса на говядину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Продажи мяса индейки в России за первые шесть месяцев текущего года достигли 42 тыс. тонн, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, пишут СМИ. В денежном выражении рынок вырос на 22%, составив 27 млрд рублей. Индейка стала единственной категорией мяса, продемонстрировавшей двузначный рост.

В то же время реализация стейков из говядины и свинины упала на 7,5% и 24,2% соответственно. Как пояснила первый заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко: «Эта птица становится доступной и удобной альтернативой и постепенно входит в регулярную продуктовую корзину».

Популярность индейки обусловлена ее относительно низкой стоимостью и соответствием тренду на здоровое питание. Средняя цена за килограмм индейки в рознице составила 604 рубля, подорожав на 6%, тогда как говядина выросла в цене на 12%, достигнув 983 рублей. Производители активно расширяют ассортимент полуфабрикатов и готовых продуктов из индейки, что также стимулирует спрос.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение потребления индейки в России, которое сейчас составляет около трех килограммов на человека в год. Дополнительным фактором роста может стать реализация новых проектов по выращиванию птицы и развитие переработки. Очередной всплеск интереса ожидается ближе к декабрю в преддверии новогодних праздников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году потребление мяса в России достигло исторического максимума в 100,7 кг на человека.

В августе Федеральная антимонопольная служба инициировала масштабную проверку оптово-отпускных цен на говядину и птицу.

За первые шесть месяцев текущего года средняя стоимость свинины в стране снизилась почти на два процента.