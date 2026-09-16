Дмитриев назвал Мерца «нервным» и «двуличным»

Глава РФПИ Дмитриев назвал канцлера Германии Мерца нервным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца, передает ТАСС.

«Нервный канцлер», – написал руководитель РФПИ в соцсети на немецком языке. Таким образом Дмитриев отреагировал на новость об отмене запланированного визита Мерца в Нью-Йорк. Канцлер ФРГ должен был принять участие в мероприятиях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

В следующей публикации Дмитриев назвал главу немецкого правительства «двуличным канцлером», написав это на французском языке.

Этот комментарий стал реакцией на слова посланника президента США Ричарда Гренелла, который выразил сомнения в надежности Мерца.

Американский дипломат отметил, что канцлер говорит разные вещи в Берлине и Вашингтоне, критикуя при этом Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кирилл Дмитриев назвал политику канцлера ФРГ причиной экономического ущерба для страны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала Фридриха Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

Издание Politico сообщило об угрозе политическому будущему немецкого лидера из-за рекордных результатов партии «Альтернатива для Германии».