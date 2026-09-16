Медведь насмерть задрал женщину во дворе дома в Красноярском крае

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа, сообщает РИА «Новости».

«По предварительным данным, в ночное время 16 сентября в деревне Верхний Кебеж Ермаковского муниципального округа местная жительница подверглась нападению медведя. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия», – заявили в ведомстве.

В Следственном комитете уточнили, что хищник мог напасть на жертву, когда она вышла на веранду своего дома. После инцидента животное скрылось, сейчас его поисками занимаются охотники. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

По данным регионального управления Следственного комитета, за текущий сезон в Красноярском крае жертвами медведей стали уже четыре человека. Ведомство призывает жителей региона воздержаться от походов в лес, сбора грибов и ягод из-за высокой активности хищников, отмечая, что при встрече с ними шансы на спасение минимальны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувший месяц жертвами медведей в Сибири стали пять человек.

В начале сентября в лесу под Красноярском от лап хищника погибли две женщины.

После этого инцидента власти зафиксировали 16 случаев выхода диких животных к людям.