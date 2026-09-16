Володин: В России ужесточили медицинский контроль над мигрантами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Срок сокращается с 90 до 30 дней, пояснил Володин в Max.

По его словам, это позволит оперативно депортировать мигрантов при выявлении у них опасных инфекционных заболеваний.

Кроме того, введена административная ответственность за уклонение от этой процедуры и усилено уголовное наказание за подделку медицинских документов. По словам спикера нижней палаты парламента, такие меры способствуют усилению контроля за иностранцами и повышению общественной безопасности.

По данным МВД, за первое полугодие 2026 года из России выдворили и депортировали около 100 тыс. мигрантов за нарушение законов. Въезд закрыли для 200 тыс. иностранцев, а 800 тыс. человек внесли в реестр контролируемых лиц.

В июне Совет Федерации одобрил закон о сокращении срока медицинского осмотра для мигрантов до 30 дней.

Позже Госдума запланировала расширить перечень административных правонарушений для выдворения иностранцев.

В первой половине года количество депортированных из Москвы нарушителей возросло в два раза.