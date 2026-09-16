Минобороны заявило о динамичном военном сотрудничестве России и Китая

Цивилева заявила о динамичном развитии военного сотрудничества России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стратегическое партнерство России и Китая динамично развивается по всем направлениям, включая военное сотрудничество, передает РИА «Новости».

Выступая на 13-м Пекинском Сяншаньском форуме, заместитель министра обороны РФ отметила, что взаимодействие строится на принципах равноправия и учета интересов друг друга.

«На данном этапе российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие динамично развиваются по всем направлениям, в том числе и в области военного сотрудничества, основываясь на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах, взаимопонимания и учета интересов друг друга», – сказала Анна Цивилева.

По ее словам, многополярный мировой порядок уже стал реальностью, и все больше стран поддерживают мироустройство, основанное на уважении суверенитета и культурных особенностей. Замминистра подчеркнула, что такие подходы отражены в предложениях Москвы по формированию новой евразийской архитектуры безопасности и находят поддержку среди членов ШОС.

Модель многополярного порядка позволит создать условия для формирования новой системы международного права в перспективных сферах. В качестве примера она привела предложенное Пекином соглашение о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, подписанное в июле 29 государствами, включая Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества утвердили Бишкекскую декларацию об отказе от военно-политического блока.

Россия выступила одним из создателей Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

Москва и Пекин договорились совместно противостоять глобальным военным угрозам.