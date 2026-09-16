Иранские военные сбили беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом

Иранские военные успешно уничтожили ударный дрон MQ-9, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в восточной части Ормузского пролива.
«Силы КСИР при помощи новой современной системы ПВО сбили беспилотник MQ-9 в восточной части Ормузского пролива», – говорится в сообщении канала Press TV.
Подробности о принадлежности уничтоженного аппарата пока не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.
В конце августа силы противовоздушной обороны КСИР уничтожили над этим же проливом дрон США MQ-9.
В начале августа бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили аналогичный американский аппарат.