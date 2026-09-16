Дроны «Ростеха» выявили организаторов нелегальных свалок в Нижегородской области

Tекст: Мария Иванова

Беспилотники «Сибирячок-5» начали патрулировать леса региона для выявления незаконного складирования мусора, передает Telegram-канал Ростеха. За несколько недель применения аппаратов удалось задержать десять нарушителей.

Квадрокоптеры пятого поколения созданы полностью из отечественных комплектующих, включая камеры, платы, контроллеры и двигатели. Аппараты способны автоматически взлетать и садиться, а при потере сигнала возвращаются на точку старта. Дроны могут находиться в воздухе до полутора часов и удаляться от пункта управления на 28 километров.

Беспилотник поднимает до четырех килограммов груза, оснащен тепловизором и 160-кратным зумом, что позволяет обнаруживать мусоровозы на расстоянии километра. Устройства работают в любую погоду и выдерживают морозы до минус 30 градусов.

«Несанкционированные свалки наносят большой ущерб водоохранным зонам Волги и Оки, при этом злоумышленники пользуются лесными дорогами, растянувшимися на тысячи километров», – рассказали в госкорпорации. Аппараты фиксируют нарушения и передают точные координаты в региональное Минэкологии в реальном времени, а тепловизор помогает пресекать нарушения ночью. Власти рассматривают возможность использования дронов на постоянной основе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2026 года Ростех испытал устойчивый к радиоэлектронной борьбе дрон пятого поколения «Сибирячок-5».

В феврале того же года российские подразделения приступили к тестированию этого беспилотника непосредственно на линии соприкосновения

В июле правительство разрешило инспекторам рыбоохраны применять дроны для выявления нарушений в прибрежных зонах.