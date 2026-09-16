Кравцов заявил о соответствии заданий ЕГЭ единым школьным программам

Tекст: Антон Антонов

«У нас по поручению президента [России Владимира Путина] синхронизированы задания единого государственного экзамена с едиными программами, по которым учатся ребята в школах», – сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

По словам министра, работа по единым программам исключает вопросы о том, почему та или иная тема вошла или не вошла в ЕГЭ.

Интервью министр дал на полях Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие 10 тыс. человек из 191 страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи назвал формат ЕГЭ устойчивым и эффективным.

Кравцов сообщил о сохранении текущего уровня сложности экзамена в ближайшее время.

Рособрнадзор также заявил об отказе искусственно усложнять задания ЕГЭ, поскольку они соответствуют школьным программам.

