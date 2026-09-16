Конгресс США оценил расходы Пентагона на войну с Ираном

Бюджетное управление Конгресса: Война с Ираном стоила Пентагону 38 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

В документе отмечается, что дальнейшие расходы будут зависеть от интенсивности боевых действий, передает РИА «Новости».

«Если накал боевых действий сохранится на столь же низком уровне, как в мае и июне, каждый дополнительный месяц конфликта будет обходиться в 2 млрд долларов; если же интенсивность возрастет примерно до уровня июля, ежемесячные затраты увеличатся до 3 млрд долларов», – говорится в докладе.

Указанная сумма расходов Пентагона включает восполнение израсходованных боеприпасов и потерянной в боях техники, возросший налет часов авиации, проведение сопутствующих операций, а также увеличенные затраты на топливо.

В докладе также уточняется, что в июне американская администрация запросила у Конгресса 87,6 млрд долларов дополнительных средств, из которых 67,1 млрд предназначались непосредственно для Пентагона. При этом прямые военные расходы в этом запросе составили 42,3 млрд долларов, что примерно на 10% превысило оценку Бюджетного управления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный инспектор Пентагона сообщал, что американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму более 22 млрд долларов.

Министр войны США Пит Хегсет в июле заявил о затратах на конфликт с Ираном в размере 37,5 млрд долларов.