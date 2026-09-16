АдГ в программном документе заявила о стремлении улучшить отношения с Россией

Tекст: Антон Антонов

По данным Bild, рабочая группа АдГ по внешней политике на минувших выходных обсудила два программных документа – о двусторонних отношениях с Россией и США. Концепция по России уже принята, документ по США планируют доработать в течение сентября 2026 года.

Партия ставит целью возобновление торговли с Россией, включая закупки нефти и газа, и в целом улучшение отношений с Москвой. Помимо этого, АдГ намерена добиваться прекращения военной помощи Украине, передает ТАСС.

Замруководителя фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил газете, что внутри фракции нет разногласий по внешнеполитическому курсу. «Рабочая группа совершенно едина во мнении об основных принципах нашей внешней политики, которая представляет собой реальную политику в национальных интересах Германии», – отметил он.

По словам депутата, партия приветствует переориентацию внешней политики США при нынешней администрации и положительно оценивает отход от интервенционистского курса прошлых лет. Также АдГ поддерживает стремление Вашингтона сохранить Европу как западноевропейское культурное пространство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер АдГ Алис Вайдель выступила за возобновление закупок российского газа и нефти.

Партия ранее внесла в предвыборную программу призыв снять санкции с России и восстановить газопроводы «Северный поток».

На выборах в Саксонии-Анхальт АдГ одержала крупнейшую победу в своей истории, обогнав правящий Христианско-демократический союз.