Спикер парламента Грузии обвинил Брюссель в предательстве ценностей ЕС

Спикер парламента Грузии Папуашвили: Брюссель ведет ЕС к пропасти

Tекст: Антон Антонов

«Брюссель сегодня ведет Евросоюз к цивилизационной пропасти, и этому нужно помочь», – приводит слова Папуашвили РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

По его словам, в ЕС обсуждается возможность приема новых членов на условиях, при которых они не станут полноправными участниками объединения. Спикер отметил, что кандидатам фактически предлагают членство, разделенное на два класса – привилегированных «аристократов» и низших участников союза.

Папуашвили подчеркнул, что у Грузии нет проблем с Европой как цивилизационным пространством, однако именно политика Брюсселя, по его мнению, ведет к искажению базовых европейских ценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Папуашвили ранее заявлял, что Евросоюз довели до цивилизационной пропасти и что с нынешней евробюрократией страна не сможет найти общий язык до смены руководства ЕС.

Позднее он подверг критике планы Брюсселя ограничить права для новых членов объединения, назвав это сегрегацией.

Кроме того, Папуашвили усомнился в эффективности членства в ЕС на фоне попыток крупных европейских стран «похитить» объединение.