Мерц пообещал при необходимости нажать на долговой тормоз «обеими ногами»

Tекст: Антон Антонов

«Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», – сказал Мерц.

При этом канцлер выразил уверенность, что Германия по-прежнему остается «первоклассным заемщиком» на мировом финансовом рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц ранее предлагал ослабить конституционные ограничения на заимствования, введенные при Ангеле Меркель, чтобы увеличить госрасходы на оборону и инфраструктуру.

Спустя год после назначения на пост канцлера Мерц столкнулся с падением рейтингов и разногласиями внутри правящей коалиции.

Партнеры по коалиции из Социал-демократической партии после поражения на выборах в Саксонии-Анхальт начали отворачиваться от программы реформ канцлера.