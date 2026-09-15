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    15 сентября 2026, 23:10 • Новости дня

    Конгрессмен Мэсси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона Хегсета

    Конгрессмен Мэсси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона Хегсета
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конгрессмен США Томас Мэсси обвинил главу Пентагона Питера Хегсета в незаконном ведении боевых действий против Ирана и инициировал процедуру импичмента.

    Конгрессмен вынес на голосование резолюцию, которая содержит восемь пунктов обвинений против главы Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности», – говорится в официальном заявлении Мэсси.

    По словам конгрессмена, нарушения Хегсета не ограничиваются конфликтом с Ираном. Мэсси заявил, что министр злоупотребляет властью, игнорирует резолюции конгресса о военных полномочиях, занимается похищением иностранных лидеров и запугивает критиков администрации США.

    Среди обвинений – подавление свободы слова через использование ресурсов Пентагона для преследования сенатора Марка Келли, а также похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро без законных оснований. Мэсси также обвинил Хегсета в ведении незаконной войны в Йемене без одобрения Конгресса, которая сопровождалась ударами по гражданским объектам и сокрытием отчетности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в Палате представителей еще в апреле внесли резолюцию об импичменте Хегсета по шести пунктам обвинения, включая незаконную войну против Ирана.

    Ранее Мэсси заявил об отсутствии юридических оснований для военной операции США против Ирана.

    14 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Супертанкер El Gaia пытался пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива и подорвался на минах, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Взрыв повредил судно, после чего на борту начался пожар, передает РИА «Новости».

    КСИР уточнил, что попытки потушить огонь на танкере не дали результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    В прошлом месяце управление пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

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    15 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон: США потратили 22 млрд долларов на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану
    @ Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе военной кампании против Ирана американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму, превышающую 22 млрд долларов, говорится в докладе Пентагона.

    Во время военной кампании против Ирана Соединенные Штаты израсходовали боеприпасов на общую сумму 22 млрд долларов. Эта информация содержится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Оценка включает в себя общие расходы на операцию «Эпическая ярость» в размере 7,4 млрд долларов, расходы в 22,3 млрд долларов на израсходованные боеприпасы и потерю оборудования на 3,7 млрд долларов», – говорится в документе.

    Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными. Бюджет операции не был одобрен Конгрессом США, что затрудняет составление подробной финансовой отчетности.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что за время конфликта американские военные практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и потратили двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие расходы Вашингтона на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов. Кроме того, американские военные потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО. Также вооруженные силы США практически исчерпали свой арсенал высокоточных дальнобойных ракет.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 01:26 • Новости дня
    NYT назвала сорвавших июльское перемирие Ирана и США

    NYT: радикалы сорвали июльское перемирие Ирана и США

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам источников NYT, с иранской стороны противники перемирия сорвали соглашение с США, предприняв тайную попытку нападения на корабли в Ормузском проливе, президент Ирана был в ярости, когда узнал об этом.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан только завершил переговоры с США, как ему доложили, что иранские силы открыли огонь по трем торговым судам в Ормузском проливе, подожгли катарский танкер сжиженного природного газа и повредили другие суда, пишет New York Times (NYT).

    Пезешкиан позвонил генералу Ахмаду Вахиди, главнокомандующему Корпуса стражей исламской революции, и на повышенных тонах назвал действия безрассудными и потребовал объяснений, как сообщили пять иранских чиновников и два члена КСИР, знакомые с ситуацией.

    «На самом деле, значительная часть руководства страны не знала, что маргинальная радикальная фракция решила действовать самостоятельно. Эти тайные усилия сорвали стремление более умеренных прагматиков в Иране положить конец вражде с США и восстановить пришедшую в упадок экономику страны», – сказано в статье.

    При этом разногласия сохраняются, и сторонники жесткой линии, которые подтолкнули Иран к эскалации, находятся теперь в еще более сильной позиции.

    На прошлой неделе Иран и США обменялись ударами: Иран впервые неоднократно атаковал американские военно-морские суда, а США взорвали по меньшей мере восемь иранских нефтяных танкеров, пишет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ предсказала, что война США с Ираном продлится до конца срока президента США. Иран передал США условия для открытия Ормузского пролива. При этом встречу стран Персидского залива по Ормузу перенесли по согласованию сторон.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    14 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    @ Demian Stringer/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский банк ВТБ оказался среди финансовых организаций с наиболее масштабными санкционными ограничениями, сообщило Министерство финансов США.

    «ВТБ входит в число финансовых организаций мира, в отношении которых действуют наиболее масштабные финансовые ограничения», – говорится в заявлении ведомства.

    Американское министерство также предупредило, что любое взаимодействие с российским банком может повлечь серьезные санкционные риски для структур из США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес российский банк ВТБ в иранский санкционный список.

    Ранее американское ведомство добавило в тот же перечень турецкий банк Golden Global с его дочерними структурами.

    Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности как заключения сделки с Тегераном, так и продолжения санкционного давления или новых ударов.

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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    CENTCOM назвало заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

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    14 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    США внесли российский банк ВТБ в иранский черный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов расширило действующие ограничительные меры в отношении крупного российского банка ВТБ, добавив его в специальный санкционный перечень по Ирану.

    Соответствующее заявление было официально опубликовано американским финансовым ведомством, передает ТАСС. Отмечается, что первые секторальные санкции Вашингтон начал применять против ВТБ еще в 2014 году.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В начале сентября американское ведомство внесло турецкий банк Golden Global в иранский санкционный список.

    Двумя годами ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в нарушении антироссийских ограничений.

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    14 сентября 2026, 23:46 • Новости дня
    Беспилотник ударил по рыболовецким лодкам в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В иранской провинции Хормозган беспилотник атаковал две рыболовецкие лодки в районе Ормузского пролива, сообщил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси.

    Инцидент произошел в понедельник вечером в районе порта Карган в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    «Две рыболовецких лодки в районе порта Карган в Ормузском проливе подверглись беспилотной атаке преступного противника», – приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.

    Нафиси сообщил, что несколько рыбаков пропали без вести. Сейчас продолжаются их поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский разведывательный надводный беспилотник Saildrone в акватории Ормузского пролива.

    Иранские системы противовоздушной обороны сбили американский дрон MQ-1 над этим стратегическим районом.

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    14 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США

    Чиновника из Ирана не пустили на саммит по ядерной проблеме

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам Мохаммаду Ислами запретили выступить на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене после давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

    Вице-президент Ирана по ядерным вопросам Мохаммад Ислами должен был выступить перед Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору в понедельник, как сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, но Австрия отказала ему во въезде.

    В субботу агентство Mehr сообщило, что Ислами, глава Организации по атомной энергии Ирана, покинул Тегеран для участия в конференции.

    Отказ в предоставлении Ислами запрошенной ООН отмене санкций, которая позволила бы ему въехать в Австрию, последовал за настойчивыми просьбами США, заявил осведомленный чиновник.

    Хотя представитель Ирана более низкого статуса сможет выступить на встрече позже на этой неделе, это означает, что высокопоставленный эмиссар из Тегерана не выступит в начале мероприятия.

    Bloomberg отмечает, что присутствие и ранние выступления Ислами могли быть восприняты как выражение доверия Ирану. Вместо этого министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум для того, чтобы предупредить Тегеран: «Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Постпред Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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    14 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

    CNN: США намерены перейти к ядерной теме в переговорах с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным трех источников CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке сообщили участникам переговоров в Персидском заливе, что они хотят переориентировать американо-иранские переговоры на ядерную программу Тегерана вместо ормузской темы.

    «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне гораздо больше нравится наше нынешнее положение: почти полный контроль над Ормузским проливом и полный крах их экономики», – написал Трамп в Truth Social во вторник вечером после того, как Иран нанес ответный удар по США.

    По словам источника CNN, одной из целей встречи в понедельник было согласование карт маршрутов, проходящих через пролив. Тем не менее вероятность того, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иран поддержат всеобъемлющий план открытия водного пути, практически равна нулю без участия США.

    Администрация не стала препятствовать встрече, заявив, что будет внимательно следить за ходом обсуждений.

    «США находятся в тесном контакте со всеми нашими региональными партнерами и будут поддерживать его до, во время и после встречи. Иран не контролирует Ормузский пролив и никогда не будет контролировать», – заявил в воскресенье американский чиновник примерно за час до заявления министра иностранных дел Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США.

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    14 сентября 2026, 12:25 • Новости дня
    Ульянов обвинил Запад в визовом беспределе против делегации Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал визовым беспределом решение властей Австрии аннулировать выданную визу вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами для участия в Генконференции МАГАТЭ.

    Ульянов подверг критике действия австрийских властей, передает ТАСС.

    Выступая на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, он заявил: «Мы наблюдаем, что страны коллективного Запада развернули настоящую кампанию визового беспредела для сведения счетов с неугодными странами».

    Дипломат отметил, что Австрия грубо нарушила свои обязательства по соглашению с МАГАТЭ о размещении штаб-квартиры организации. По его словам, у Вены отсутствовали реальные основания отказывать иранскому вице-президенту во въезде.

    Кроме того, Ульянов назвал юридически ничтожными попытки Британии, Франции и Германии запустить механизм автоматического восстановления прежних санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана. Он напомнил, что положения резолюции 2231 прекратили свое действие 18 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездную визу вице-президенту Мохаммаду Эслами.

    Несколькими днями ранее Михаил Ульянов раскритиковал принятую Советом управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию.

    Летом постпред России сообщил о критическом характере проблемы с получением австрийских виз для дипломатов.

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    14 сентября 2026, 12:45 • Новости дня
    Иран закрыл Ормузский пролив для десятков судов-нарушителей

    Иран запретил проход через Ормуз 77 нарушившим правила навигации судам

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    Иранское ведомство предупредило о суровых последствиях для нарушителей навигации в акватории, передает ТАСС.

    Власти подчеркнули, что санкции коснутся всех фигурантов черного списка при повторных попытках прохода.

    «Суда, нарушающие иранские протоколы судоходства в Ормузском проливе, столкнутся с ограничениями на последующие проходы, включая штрафы, задержание или конфискацию», – отмечается в официальном заявлении.

    Тегеран настоятельно рекомендовал грузовладельцам сверяться с опубликованным реестром во избежание проблем при перевозках. Кроме того, в список будут добавлены любые корабли, осуществляющие перевалку грузов борт-о-борт с судами-нарушителями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Управление по контролю за водными путями Персидского залива пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции ограничил свободное движение коммерческого транспорта к востоку от этой акватории.

    До этого иранские власти утвердили законопроект о полной блокировке движения враждебных кораблей.

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    14 сентября 2026, 11:07 • Новости дня
    Иран возмутился отказом Австрии пустить вице-президента на конференцию МАГАТЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана выразили протест Австрии из-за отказа выдать въездные визы иранской делегации и вице-президенту Мохаммаду Эслами для участия в конференции МАГАТЭ.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил об инциденте в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    По его словам, иранская сторона немедленно выразила протест правительству Австрии, а австрийский поверенный был вызван в министерство иностранных дел.

    «Действия правительства Австрии в качестве стороны-хозяйки неоправданны, они должны были выдать въездные визы для делегации Ирана в соответствии со своими обязательствами», – подчеркнул Багаи.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Австрия отказала Эслами во въезде для выступления на генеральной конференции МАГАТЭ. Утверждается, что это решение было принято под давлением со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия отказала вице-президенту Ирана Мохаммаду Эслами во въезде для участия в генеральной конференции МАГАТЭ.

    Ранее Совет управляющих агентства принял антииранскую резолюцию.

    Летом иранские власти закрыли международным экспертам доступ к национальной атомной инфраструктуре.

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    14 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американский беспилотник над Ормузским проливом

    КСИР сбил дрон MQ-1 США над Ормузским проливом новыми средствами ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции перехватили и ликвидировали американский аппарат MQ-1 в небе над Ормузским проливом.

    Ликвидация вражеского беспилотника стала возможной благодаря применению новейшего зенитного комплекса, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV. Данная установка была недавно внедрена в общую сеть защиты воздушных рубежей страны.

    Иранские военные официально подтвердили факт успешного поражения цели. «КСИР заявил, что воздушно-космическое подразделение перехватило и уничтожило дрон MQ-1 над Ормузским проливом, используя новую систему ПВО, интегрированную в систему противовоздушной обороны страны», – отмечается в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В тот же день военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный аппарат США Dive-LD.

    В конце августа силы ПВО Корпуса стражей исламской революции поразили дрон MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива.

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    15 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

    Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.

    Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

    «Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

    По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

    Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

    Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

    Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

    До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.

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