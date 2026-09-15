Конгрессмен Мэсси инициировал процедуру импичмента главы Пентагона Хегсета

Конгрессмен вынес на голосование резолюцию, которая содержит восемь пунктов обвинений против главы Пентагона, передает РИА «Новости».
«Участвуя в боевых действиях в Иране более 90 дней без разрешения Конгресса, министр Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности», – говорится в официальном заявлении Мэсси.
По словам конгрессмена, нарушения Хегсета не ограничиваются конфликтом с Ираном. Мэсси заявил, что министр злоупотребляет властью, игнорирует резолюции конгресса о военных полномочиях, занимается похищением иностранных лидеров и запугивает критиков администрации США.
Среди обвинений – подавление свободы слова через использование ресурсов Пентагона для преследования сенатора Марка Келли, а также похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро без законных оснований. Мэсси также обвинил Хегсета в ведении незаконной войны в Йемене без одобрения Конгресса, которая сопровождалась ударами по гражданским объектам и сокрытием отчетности.