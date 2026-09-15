Поставки удобрений из России в ЕС сократились до минимума с января

Tекст: Антон Антонов

Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 27%, до 31,6 млн евро, передает РИА «Новости».

Всего за январь-июль из России в ЕС поступило удобрений на 329,5 млн евро – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Основную часть июльских поставок составили калийные удобрения на сумму 21,3 млн евро, также в Евросоюз ввезли азотные удобрения на 8,7 млн евро и смешанные на 1,5 млн евро.

На фоне сокращения объемов Россия опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков удобрений в ЕС. Первую строчку заняли Египет с показателем 86,4 млн евро и Марокко с 71,7 млн евро, следом расположилась Канада с 38,9 млн евро. Замкнула пятерку лидеров Норвегия, поставившая удобрений почти на 21,3 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза в марте 2026 года почти вдвое увеличили закупки российских удобрений – импорт превысил 50 млн евро.

Россия по итогам января-ноября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям, несмотря на введенные пошлины.