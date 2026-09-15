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    15 сентября 2026, 22:47 • Новости дня

    Поставки удобрений из России в ЕС сократились до минимума с января

    Tекст: Антон Антонов

    Экспорт российских удобрений в страны Евросоюза сократился, достигнув минимума с января, свидетельствуют данные Евростата.

    Поставки российских удобрений в Евросоюз за июль сократились на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении показатель снизился на 27%, до 31,6 млн евро, передает РИА «Новости».

    Всего за январь-июль из России в ЕС поступило удобрений на 329,5 млн евро – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Основную часть июльских поставок составили калийные удобрения на сумму 21,3 млн евро, также в Евросоюз ввезли азотные удобрения на 8,7 млн евро и смешанные на 1,5 млн евро.

    На фоне сокращения объемов Россия опустилась на четвертое место среди крупнейших поставщиков удобрений в ЕС. Первую строчку заняли Египет с показателем 86,4 млн евро и Марокко с 71,7 млн евро, следом расположилась Канада с 38,9 млн евро. Замкнула пятерку лидеров Норвегия, поставившая удобрений почти на 21,3 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза в марте 2026 года почти вдвое увеличили закупки российских удобрений – импорт превысил 50 млн евро.

    Россия по итогам января-ноября 2025 года осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям, несмотря на введенные пошлины.

    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия выполнила лишь треть ключевых инициатив Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия за год выполнила лишь около трети ключевых обещаний, которые глава ведомства Урсула фон дер Ляйен озвучила в своем программном выступлении.

    Еврокомиссия полностью реализовала только 11 из 30 ключевых инициатив, заявленных главой ведомства Урсулой фон дер Ляйен год назад, передает РИА «Новости».

    Анализ официальных документов показал, что около 37% обещаний выполнены в заявленном виде, тогда как многие важные проекты остаются на стадии подготовки.

    Среди невыполненных обещаний оказались громкие инициативы в сфере безопасности и энергетики. В частности, система наблюдения за восточными границами Eastern Flank Watch до сих пор не работает. Также не реализованы усиление пограничной службы Frontex и новые правила по борьбе с организованной преступностью.

    В энергетическом секторе ситуация схожая. В прошлом году Урсула фон дер Ляйен обещала бороться со «структурно высокими» ценами на энергию, однако предложенный в декабре 2025 года пакет мер остается лишь на бумаге. Цены на энергоносители продолжают расти для граждан и бизнеса.

    Кроме того, не воплощены в жизнь обещания по улучшению ситуации на рынке труда, обеспечению доступным жильем и борьбе с бедностью. Из позитивных итогов отмечается реализация планов по гендерному равенству, противодействию кибербуллингу и развитию животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico назвало шесть главных вызовов для главы Еврокомиссии на оставшиеся три года полномочий.

    Европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за независимой разработки экономических реформ бывшим главой ЕЦБ Марио Драги.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    15 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    @ IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Европейский парламент, обвинив структуру в масштабной коррупции и сокрытии незаконных доходов руководства.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает РИА «Новости». На мероприятии также присутствовали члены и наблюдатели Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

    «Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

    В мае азербайджанский парламент заморозил контакты с европейскими депутатами.

    Помощник президента республики Хикмет Гаджиев назвал принятую европейцами резолюцию дипломатическим позором.

    Позже Ильхам Алиев обвинил этот орган в саботаже мирного процесса на Кавказе.

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    15 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии привело к грани банкротства сотни фирм страны

    Закрытие НПЗ «Лукойла» в Румынии поставило под угрозу работу 460 местных фирм

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Остановка нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Румынии грозит банкротством сотням местных предприятий и серьезным социальным кризисом из-за возможного дефицита топлива, сообщил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

    Около 460 компаний рискуют обанкротиться из-за остановки нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Румынии. Хоссу призвал власти к срочному перезапуску предприятия, передает ТАСС.

    «Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», – заявил Хоссу. По его словам, массовое закрытие предприятий затронет около восьми тысяч сотрудников по всей стране.

    Профсоюзный лидер предупредил, что бездействие правительства может привести к серьезным социальным проблемам и спровоцировать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, неизбежно отразится на стоимости товаров.

    Завод в Плоешти закрылся на ремонт в октябре прошлого года, после чего попал под американские санкции и остановил работу. В начале сентября суд допустил предприятие к процедуре банкротства из-за долгов свыше 400 млн евро. НПЗ перерабатывал 21% нефти в стране.

    Ранее власти США продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» до конца февраля. Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии и Болгарии искали пути обхода американских санкций для сохранения работы нефтеперерабатывающих заводов.

    До этого Молдавия из-за ограничений объявила о прекращении деятельности компании на своей территории.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Литва анонсировала вручение ноты протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    МИД Литвы: Вильнюс вручит ноту протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовские власти направят Минску официальную ноту протеста после того, как в воздушном пространстве республики был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили в МИД страны.

    Литва намерена направить Минску ноту протеста в связи с инцидентом со сбитым беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости». «Во всех случаях, когда происходят нарушения воздушного пространства, мы получаем сообщение от Военно-воздушных сил – когда, где, место, координаты, что произошло. Во всех случаях мы готовим ноту и всегда вручаем ее той стране, откуда, скажем, прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», – заявил телерадиокомпании LRT министр иностранных дел Кястутис Будрис.

    Помимо вручения ноты, Вильнюс планирует провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Дальнейшие шаги будут предприняты после завершения расследования и установления принадлежности дрона по его обломкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник истребитель НАТО впервые сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы.

    Ранее авиация альянса поднималась по тревоге в Литве из-за обычного метеозонда. До этого уже МИД Белоруссии выразил протест Вильнюсу из-за падения литовского дрона в Гродно.

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    15 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    США выделили Финляндии 20 млн долларов на строительство тротилового завода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон выделил 20 млн долларов на строительство нового завода по производству тротила в Финляндии, который планируется запустить к 2028 году, сообщило финское Минобороны.

    Финляндия получила от Соединенных Штатов 20 млн долларов финансовой поддержки на строительство завода по производству тротила, передает РИА «Новости». Новое предприятие строится в городе Пори и будет введено в эксплуатацию в 2028 году. Оно станет вторым по производству тротила в Евросоюзе после завода в Польше.

    «Проект получил 20 млн долларов финансовой поддержки от Соединенных Штатов», – говорится в сообщении финского ведомства. Производственный комплекс будет выпускать взрывчатку для нужд Финляндии и НАТО, а также позволит оказывать долгосрочную поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года Финляндия запланировала срочное строительство завода по производству тротила.

    Впоследствии европейские страны столкнулись с острым дефицитом этого взрывчатого вещества из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

    Для решения проблемы нехватки боеприпасов американские власти выделили средства на возведение собственного предприятия в штате Кентукки.

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    15 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Захарова раскрыла цель слухов об ударе по поезду с западными чиновниками

    Захарова: Слухи об ударе по поезду являются попыткой Киева выпросить оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

    Публикации о преднамеренной атаке войск на состав с иностранными делегатами являются вымыслом, заявила в своем комментарии на сайте МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Не станем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, следовавших возле пораженного эшелона с военными грузами», – отметила представитель ведомства.

    По словам дипломата, цель этой кампании заключается в запугивании европейцев мифической угрозой для получения новых поставок оружия.

    Она подтвердила, что 13 сентября армия России атаковала объекты на западе Украины. Однако целями стали исключительно военная и транспортно-логистическая инфраструктура, используемая для снабжения украинских войск.

    Захарова напомнила, что локомотивы и депо, задействованные в перевозке западных вооружений, выступают законными целями.

    Дипломат добавила, что киевские власти цинично используют иностранных визитеров как живой щит для прикрытия военных эшелонов. При этом западные политики игнорируют призывы своих правительств воздержаться от поездок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала недавнюю атаку беспилотника на пассажирский поезд попыткой запугивания западных стран.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила направленность российских ударов на уничтожение всей логистической схемы снабжения ВСУ.

    А военный эксперт Ян Гагин объяснил выбор целей для огневого поражения необходимостью разрушения локомотивных депо.

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    15 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Европарламент одобрил льготные торговые условия для Армении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский парламент одобрил предоставление Армении льготных торговых условий, сообщил глава представительства республики при Евросоюзе Тигран Балаян.

    «Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении автономных торговых мер для армянских товаров. Еще один важный шаг для партнерства между Арменией и ЕС», – приводит «Интерфакс» заявление Балаяна.

    Голосование прошло во вторник. Инициативу поддержали 583 депутата, 49 выступили против, а 39 воздержались. Ранее, в начале сентября, Совет ЕС объявил о решении ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией.

    Эти шаги направлены на поддержку экономики Армении после торговых ограничений, введенных Россией. В Брюсселе отметили, что меры либерализуют около 80% армянского экспорта в Евросоюз, включая почти 99% поставок свежих фруктов и овощей, а также более 91% напитков.

    Новые правила будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу. Преференциальное соглашение включает защитные механизмы для рынка ЕС на случай негативного влияния импорта на местных производителей.

    В начале сентября Совет Евросоюза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года.

    Летом Брюссель анонсировал отмену пошлин на 80% армянского экспорта.

    Ранее Еврокомиссия пообещала выделить Еревану пакет финансовой поддержки из-за российских экспортных ограничений.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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    15 сентября 2026, 13:04 • Новости дня
    Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в ЕС

    Россия заняла второе место после США по стоимости поставок СПГ в ЕС в июле

    Tекст: Игорь Иножарский

    По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, обеспечив 18,6% европейского импорта СПГ.

    США заняли первое место с долей 53,9% и поставками на 1,8 млрд евро. Всего в январе-июле Европа закупила у России СПГ на 5,15 млрд евро, подсчитал ТАСС на основе данных Евростата.

    Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В августе отгрузки упали до пятилетнего минимума в 682 млн куб. м, свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel.

    Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ – с 30 сентября 2027 года. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещен с 25 апреля 2026 года, краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были завершиться до 17 июня 2026 года.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании перенаправят часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, не дожидаясь очередных ограничений со стороны ЕС.

    По итогам 2025 года Россия также занимала второе место после США с долей 16,1%. Общие поставки газа в Европу составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны ЕС в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ. При этом Германия планировала разорвать контракт с «Ямал СПГ». Россия поднялась на третье место по поставкам газа в ЕС в мае.

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    15 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Европа столкнулась с масштабным падением уровня демократии

    Уровень демократии снизился более чем в половине стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    За последние пять лет уровень демократии снизился более чем в половине европейских стран, чаще всего страдали гражданские свободы и честность выборов.

    Более половины государств Европы за пять лет столкнулись с ухудшением демократических показателей, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Международного института демократии и содействия выборам.

    «Наиболее выраженное ухудшение ситуации [с демократией] наблюдалось в Европе и странах Америки: более половины государств в каждом из этих регионов столкнулись со снижением показателей как минимум по одному из оцениваемых факторов», – сообщается в документе. Отмечается, что с 2020 по 2025 год в Европе зафиксировано 77 случаев падения показателей, а улучшений – лишь 42.

    Оценка проводилась по 155 критериям. Чаще всего страдали гражданские свободы, доступ к правосудию и честность выборов. Свыше трети ухудшений – 28 случаев – пришлось на Восточную Европу. В Центральной Европе выявлено 18 случаев, в Южной – 16, а в Северной и Западной – 15 суммарно.

    Согласно исследованию, уровень свободы прессы снизился в Исландии, Италии и Британии, а свободы выражения – в Дании и Германии. При этом в Южной Европе за пять лет не зафиксировано ни одного улучшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские эксперты указали на кризис демократии в странах Евросоюза.

    Правительство Швеции выделило средства на обеспечение свободных выборов в Восточной Европе.

    Американская пресса сообщила о провале стратегии изоляции правых политических сил в Германии.

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    15 сентября 2026, 13:55 • Новости дня
    Канцлер Австрии: Правила ЕС привели к завышению цен на электроэнергию

    Канцлер Австрии Штокер связал высокие цены на электроэнергию с правилами ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Австрийский канцлер Кристиан Штокер по итогам переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Вене назвал систему ценообразования Merit Order причиной завышенных цен на электроэнергию в стране.

    Пока в ЕС действует система ценообразования Merit Order, Австрия платит за электроэнергию столько, сколько при производстве на газовых электростанциях, несмотря на значительную долю возобновляемых источников в генерации, сообщило РИА «Новости».

    Система Merit Order предполагает, что оптовая цена электроэнергии на рынке формируется исходя из стоимости наиболее дорогого источника генерации, необходимого для покрытия спроса. Поэтому высокая стоимость газа влияет на конечную цену даже при значительной доле более дешевой генерации из возобновляемых источников.

    Штокер отметил, что такая ситуация негативно сказывается не только на Австрии, но и на конкурентоспособности Евросоюза в целом. Он призвал срочно искать способы снизить цену на газ и добиться отвязки стоимости электроэнергии от газовой цены.

    По словам канцлера, действовать необходимо на европейском уровне, поскольку отдельные государства не способны самостоятельно устранить все структурные причины высоких цен на энергию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия ранее пожаловалась на удушающие цены на энергоносители.

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