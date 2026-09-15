Netflix объявил о запуске психологического реалити-шоу из настоящей тюрьмы

Netflix выпустит реалити-шоу с 30 добровольцами в настоящей тюрьме

Премьера состоится 21 октября, первый сезон будет включать шесть эпизодов продолжительностью 45 минут, сообщает Variety. Согласно официальному сообщению, участникам предстоит столкнуться с системой власти, иерархии и контроля. Создатели намерены проследить, насколько люди подчиняются навязанным ролям и способны ли сохранить сочувствие, нравственные принципы и индивидуальность под давлением обстоятельств. Центральной темой проекта станет вопрос о том, развращает ли власть человека.

«Стэнфордский тюремный эксперимент всегда очаровывал меня. Несмотря на серьезные этические недостатки, он задал фундаментальный вопрос, который сегодня кажется еще более актуальным: как власть влияет на этический выбор?» – заявила исполнительный продюсер шоу Джейн Липситц. Она также поблагодарила Netflix за поддержку рискованных и амбициозных замыслов.

Оригинальный эксперимент провели в 1971 году на территории Стэнфордского университета под руководством профессора психологии Филипа Зимбардо. Участников разделили на охранников и заключенных, чтобы изучить их поведение в заданных условиях.

Исследование планировали проводить две недели, однако прекратили менее чем через неделю после начала. Участники, получившие роли охранников, стали жестоко обращаться с теми, кто изображал заключенных. Помимо этого, возникли и другие этические проблемы.

Этот эксперимент и ряд других исследований того времени способствовали введению более строгих правил защиты людей, участвующих в научных экспериментах.

История Стэнфордского тюремного эксперимента неоднократно становилась основой книг, документальных фильмов, сериалов и художественных постановок. В 2015 году вышел одноименный полнометражный фильм.

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