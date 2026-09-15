Иранский Press TV обвинил военных Израиля в похищении журналистки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Военнослужащие Израиля задержали съемочную группу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан недалеко от города Вифлеема, передает ТАСС. Коллеги Накки Хамед сообщили, что израильтяне остановили и обыскали всех членов съемочной группы.

После досмотра операторов отпустили, а саму журналистку увезли в неизвестном направлении.

Телеканал отмечает, что Хамед уже дважды подвергалась нападениям во время работы на Западном берегу. В декабре прошлого года она получила ранения в прямом эфире из лагеря беженцев Каландия, а 6 августа этого года попала под обстрел.

В августе израильские силовики применили против журналистки Накки Хамед шумовую гранату.

В июне другой корреспондент телеканала Press TV попал под удар израильского беспилотника на юге Ливана.