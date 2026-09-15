Обновление iOS 27 вызвало массовые сбои на iPhone россиян

Tекст: Валерия Городецкая

Пользователи смартфонов Apple в России массово сталкиваются со сбоями после установки новой операционной системы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot. Устройства некорректно работают, а некоторые отечественные сервисы полностью пропадают из памяти гаджетов.

«У тех, кому удалось обновиться, часть российских приложений исчезла и больше не скачивается. Другие открываются, но с ограничениями: где-то нельзя отправить фото или удалить сообщение. При подключенном интернете некоторые приложения вообще не работают», – говорится в публикации.

Проблемы возникают даже на этапе установки. Смартфон может предложить загрузить версию iOS 26.7 вместо 27-й, после чего выдает ошибку.

Кроме того, наблюдаются сбои в работе встроенных функций. Искусственный интеллект Apple Intelligence не справляется с обработкой фотографий, а голосовой помощник Siri перестал понимать русскую речь. Индикатор заряда батареи также работает некорректно, предупреждая о низком уровне энергии при фактическом запасе более 20%.

Ранее корпорация Apple оставила новую версию голосового помощника Siri AI без поддержки русского языка.

Июльское обновление операционной системы привело к блокировке смартфонов у части российских пользователей.

Половина владельцев смартфонов в России может отказаться от покупки техники этого бренда из-за удаления привычных сервисов.