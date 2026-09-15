AP: Суд во Франции присудил Ким Кардашьян один евро компенсации за ограбление

Tекст: Валерия Городецкая

Суд во Франции удовлетворил требования американской телезвезды Ким Кардашьян по делу о вооруженном нападении 2016 года, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP. Знаменитости присудили символическую сумму.

Бывший администратор отеля, пострадавший во время инцидента, получит 109 тыс. евро. Изначально мужчина запрашивал 550 тысяч, однако его адвокат назвал итоговое решение победой. Самой гостинице выплатят 50 тыс. евро. Стилисту Кардашьян Симоне Бреттеру, как и телезвезде, одобрили компенсацию в один евро.

Ограбление произошло в октябре 2016 года во время Недели моды в Париже. Несколько мужчин в масках ворвались в номер гостиницы и, угрожая огнестрельным оружием, забрали все личные украшения модели. Общая стоимость похищенного составила девять млн евро, при этом одно кольцо оценивалось в четыре млн евро.

В августе злоумышленник проник в калифорнийское поместье Ким Кардашьян.

В январе преступники ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

Летом 2024 года неизвестные похитили чемодан с драгоценностями у бывшего тренера ЦСКА Зико во французской столице.