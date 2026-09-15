Пассажирский Boeing экстренно сел в Иране из-за оторвавшейся покрышки

Rokna: Пассажирский Boeing 737 экстренно сел в Иране из-за потери покрышки шасси

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент с самолетом Boeing 737 авиакомпании Sepehran произошел в понедельник, 14 сентября, передает РИА «Новости». Лайнер выполнял рейс из Мешхеда в Керманшах. Изначально средства массовой информации сообщали о проблемах с шасси и возможном повреждении двигателя, однако подробностей не приводили.

«Согласно более полным сообщениям, во время взлета оторвалась часть покрышки одного из шасси самолета», – уточнил иранский портал Rokna.

После обнаружения неисправности экипаж запросил экстренную посадку. Воздушное судно благополучно вернулось в аэропорт Мешхеда, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Опубликованные в Сети кадры свидетельствуют, что происшествие вызвало панику на борту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в аэропорту Чикаго у двух пассажирских самолетов при посадке лопнули шины шасси.

Месяцем ранее в Бишкеке лайнер завалился на бок из-за поломки заднего шасси при взлете.

В феврале летевший из Антальи самолет совершил вынужденную посадку на брюхо без выдвинутого шасси.