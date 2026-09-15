Подозреваемый в угоне машины у ветерана спецоперации арестован на Урале

Tекст: Валерия Городецкая

Подозреваемый в угоне легкового автомобиля у лишившегося ноги ветерана спецоперации добровольно сдался полиции, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Каменске-Уральском в начале сентября. Во время массовой драки участник конфликта похитил машину ветерана, разбил ее, пытаясь скрыться от автоинспекторов, и убежал.

«Сотрудники полиции Каменска-Уральского задержали и поместили под стражу местного ранее судимого жителя 2005 года рождения, который подозревается в угоне легкового автомобиля у ветерана СВО. Предполагаемый любитель чужих машин, узнав, что на его след уже вышли сыщики угрозыска, добровольно явился в территориальный ОВД для дачи показаний», – сообщил Горелых.

Полицейский уточнил, что молодой человек ранее уже был осужден условно за кражу. Поняв, что его разыскивают, он пришел в дежурную часть на допрос вместе с матерью. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания, против него возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством, за что грозит до семи лет лишения свободы.

По словам Горелых, задержанный изъявил желание принести извинения потерпевшему и возместить причиненный материальный ущерб. Следователи продолжают разбирательство и устанавливают остальных участников массовой драки.

В июне этого года в Свердловской области полиция пресекла деятельность обворовывавших участников спецоперации брачных аферистов.

В ноябре прошлого года силовики задержали в Москве похищавшую ветеранов СВО банду вымогателей.

Весной 2024 года правоохранители арестовали в Калужской области подозреваемых в похищении военнослужащего на его собственном автомобиле.