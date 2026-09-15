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    15 сентября 2026, 20:40 • Новости дня

    Премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета

    BFMTV: Премьер Франции Лекорню распорядился заморозить госрасходы в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава французского правительства Себастьян Лекорню направил письмо министрам, распорядившись не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году, за исключением оборонной сферы, для сокращения дефицита бюджета, сообщил телеканал BFMTV.

    Лекорню распорядился заморозить государственные расходы на 2027 год. Исключение составит лишь финансирование оборонного сектора, сообщает телеканал BFMTV. «Лекорню просит, чтобы расходы государства, за исключением сферы обороны, остались в 2027 году на уровне 2026 года», – сказано в сообщении телеканала.

    Отмечается, что заморозка затронет исключительно траты центрального аппарата, не касаясь местных администраций и социального обеспечения.

    В своем обращении премьер-министр указал на сложную экономическую ситуацию во Франции. Учитывая уровень инфляции, сохранение расходов на прежней отметке фактически приведет к их снижению. Ранее министр финансов Ролан Лескюр подтвердил, что власти не смогут достичь цели по снижению дефицита бюджета ниже 5% в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года премьер-министр Себастьян Лекорню утвердил бюджет страны без одобрения парламента.

    Летом президент Эммануэль Макрон заявил о досрочном достижении целевого уровня финансирования армии. На прошлой неделе Министерство экономики и финансов Франции снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5%.

    15 сентября 2026, 00:16 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной

    Ефремов и Нагалев заявили о связи боевиков в Мали с Францией и Украиной

    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной
    @ кадр из видео «Раптли»

    Tекст: Антон Антонов

    Освобожденные из плена боевиков в Сахаре россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев рассказали, что боевики в Мали связаны с Францией и Украиной.

    Ефремов и Нагалев попали в засаду на границе с Алжиром в июле 2024 года и находились в плену боевиков в Сахаре до августа 2026 года, передает РИА «Новости».

    Все это время террористы держали пленников на цепях круглосуточно. По словам Нагалева в интервью телеканалу RT, тяжелее всего было переносить жару и местных змей. Сначала боевики выдавали пленникам по полтора литра воды на двоих в сутки, позднее воду стали давать в большем объеме, но качество ее ухудшилось.

    Освобождать от цепей заложников боевики позволяли крайне редко. «Отвязывали, может быть, раз в два-три месяца – постираться, помыться, искупаться, но на это давалось минут 15-20, потому что они нас боялись, а в эти моменты ты начинаешь ходить, ноги не слушаются», – рассказал Ефремов.

    Ефремов признался, что за все время плена они с Нагалевым почти не задумывались о будущем – все дни слились в сплошной туман.

    По его мнению, за боевиками, удерживавшими их в плену, стоят французы. Нагалев добавил, что за террористами стоят Франция и Украина, а также все, кто не поддерживает Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое россиян, находившихся в плену у малийской вооруженной группировки, были освобождены и доставлены в Ливию при посредничестве местных военных.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели в неволе 755 дней после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена.

    В МИД России заявили о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

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    15 сентября 2026, 04:00 • Новости дня
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию вынуждает Москву учитывать эту позицию при военном планировании, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе, передает ТАСС.

    «Этот шаг подрывает режим нераспространения, ослабляет его, ослабляет региональную безопасность, европейскую безопасность и, в конечном счете, конечно, абсолютно не способствует безопасности самой Финляндии», – заявил Грушко.

    Дипломат отметил, что подобное решение не отвечает интересам самой Финляндии в сфере безопасности. Он подчеркнул, что Москва рассматривает произошедшее как новую реальность, которую придется учитывать при дальнейшем военном планировании.

    По словам замминистра, Россия учтет присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе в своем военном строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении страны к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценок этого решения Хельсинки, сославшись на необходимость изучения деталей.

    Грушко заявил, что Москва учтет намерения европейских стран размещать ядерное оружие при обновлении перечня приоритетных военных целей.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Бельгийский суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы BCS Bank

    Tекст: Антон Антонов

    Высший административный суд Бельгии – Госсовет – признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

    Судебное постановление отменяет решение бельгийского Казначейства, передает РИА «Новости».

    BCS Bank обратился к властям Бельгии в январе 2023 года с просьбой разморозить средства и ценные бумаги, оказавшиеся под блокировкой после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. В июле 2024 года Казначейство отказало банку, сославшись на недоказанность прекращения отношений с НРД и планы перевести средства в финансовое учреждение за пределами Евросоюза.

    BCS Bank обжаловал этот отказ в Госсовете. Суд установил, что решение было принято должностным лицом, которому полномочия передали с нарушением бельгийского законодательства. «Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным», – говорится в решении суда.

    По мнению судей, министр финансов не установил никакого принципа или ограничения для подчиненного при принятии индивидуальных решений. В итоге оспариваемый акт был признан принятым некомпетентным органом, и решение Казначейства от 15 июля 2024 года отменили.

    Вынесенное постановление не означает автоматической разблокировки средств BCS Bank – бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть его заявление. Решение суда также может повлиять на других владельцев замороженных активов, поскольку ставит под сомнение законность самого механизма принятия решений Казначейством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем замороженных в Euroclear российских активов достиг 200 млрд евро по итогам первого квартала 2026 года.

    Бельгия официально закрепила за национальным казначейством полномочия по управлению замороженными активами и финансовыми санкциями Евросоюза.

    Власти Бельгии при этом подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление ряда стран ЕС.

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    14 сентября 2026, 12:10 • Новости дня
    Politico: Франция застала ЕС врасплох при продлении санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Париж неожиданно вмешался в обсуждение продления антироссийских санкций Евросоюза, поддержав инициативу Братиславы по исключению ряда бизнесменов из ограничительных списков, сообщает Politico.

    По данным Politico, Европейский союз столкнулся с неожиданными трудностями при попытке продлить антироссийские санкции. Срок действия ограничений истекает 15 сентября, однако процесс согласования застопорился из-за позиции двух государств, передает РИА «Новости».

    «Послы стремятся продлить действие санкционных списков ЕС в отношении России до истечения их срока во вторник, однако Словакия возражает против ключевых положений, а теперь в процесс вмешалась и Франция, чем застала всех врасплох», – отмечается в материале.

    Ранее стало известно, что Братислава выступает за снятие ограничений с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Позднее к этой инициативе присоединился Париж, поддержав исключение Усманова из черных списков. Последний раз индивидуальные санкции ЕС продлевались в марте 2026 года.

    Власти Франции поддержали инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из европейских санкционных списков.

    Весной послы стран Евросоюза согласовали продление персональных ограничений против российских граждан до 15 сентября без исключений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о провоцировании серьезного раскола внутри объединения из-за антироссийских мер.

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    12 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Reuters: На Украине заявили о неспособности финансировать оборону

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские атаки наносят ущерб инфраструктуре и промышленности Украины, поэтому доходы внутреннего бюджета начинают падать, заявила Роксолана Пидласа, глава парламентского бюджетного комитета.

    Пидласа отметила, что внутренние доходы за первые восемь месяцев 2026 года оказались ниже ожидаемых показателей на 1,35 млрд долларов, причем четверть этих потерь зафиксирована только в августе, передает Reuters.

    Она заявила, что война становится все более дорогостоящей, и Украина не может в полной мере финансировать свои оборонные нужды за счет внутренних ресурсов, как это было в предыдущие годы.

    Украина потратила на оборону около 42 млрд долларов за первые восемь месяцев года, не считая неденежной военной поддержки. Однако, по словам Пидласы, внутренние доходы и заимствования за этот период принесли лишь 39 млрд долларов.

    «К сожалению, в этом году война стала настолько дорогостоящей, что мы даже не можем покрыть свою долю расходов», – сказала она на конференции.

    По ее словам, ежедневные военные расходы в 2026 году выросли примерно до 190 млн долларов по сравнению со 140 млн долларов в 2024 году из-за инфляции, увеличения численности войск, роста социальных выплат семьям погибших солдат и увеличения потребления боеприпасов.

    Украина сталкивается с новой проблемой – дополнительным дефицитом финансирования обороны до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Киев лишил украинских военных обещанного Зеленским повышения зарплат. В августе Зеленский попросил Евросоюз досрочно перевести 10 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета. Запрос Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов удивил многих в Европе.

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    13 сентября 2026, 02:41 • Новости дня
    Финтех-компания Revolut признала утечку данных клиентов из-за мошенников

    Финтех-компания Revolut признала утечку данных клиентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская финтех-компания Revolut раскрыла конфиденциальные данные клиентов из-за мошеннических запросов, отправленных с почтового домена государственного учреждения.

    Британская финтех-компания Revolut подтвердила утечку конфиденциальной информации клиентов после получения мошеннических запросов с легитимного почтового домена госучреждения, передает Reuters.

    «После обнаружения мы немедленно заблокировали адрес и уведомили соответствующее государственное ведомство, а также правоохранительные органы, органы по защите данных и финансовые регуляторы», – заявил представитель компании.

    По словам представителя, системы Revolut и средства клиентов не пострадали. Точное число затронутых лиц не раскрывается. Среди скомпрометированных данных оказались даты рождения, адреса, номера телефонов и копии документов, включая паспорта.

    Revolut, не имеющая физических отделений, является одной из самых успешных европейских финтех-компаний, которая планирует публичное размещение акций. Она рассчитывает на оценку в 200 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщала, что номера британских министров попали в интернет после обмана Бернема. ФБР начало расследование утечки в даркнет водительских прав главы Пентагона. Иностранная компания оштрафована в России за утечку данных.

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    14 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    ЦБ ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребкредитования

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России с 15 октября вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные поступлениями по потребительским кредитам.

    Требования также коснутся кредитных требований к специализированным обществам, выпускающим такие бумаги, передает ТАСС. Размер надбавки составит 250% как для банков-оригинаторов, так и для кредитных организаций, инвестирующих в подобные облигации. Ипотечные ценные бумаги под действие новых правил не подпадут.

    Мера призвана ограничить системные риски и снизить возможности для регулятивного арбитража.

    В последние годы банки резко нарастили секьюритизацию потребительских ссуд. С начала 2023 года по июль 2026 года состоялось 64 выпуска облигаций на 1,5 трлн рублей. Для сравнения, за 2019-2022 годы было проведено лишь восемь выпусков на 51 млрд рублей.

    Регулятор отмечает, что перекрестные вложения банков в такие бумаги могли приводить к высвобождению надбавок у банка-оригинатора без их формирования у инвестора. При этом риск фактически оставался внутри банковского сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России установил строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

    Позже регулятор ввел количественные макропруденциальные лимиты на выдачу ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства.

    Осенью прошлого года в стране заработали новые правила выдачи потребительских займов с обязательным периодом охлаждения.

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    14 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    ЦБ назвал самый доходный инструмент на российском финрынке в августе

    ЦБ: Золото обошло валюту по уровню доходности в августе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конце лета инвестиции в золото принесли максимальную выгоду на российском финансовом рынке, показав рекордный рост в 17,4% за месяц, следует из данных Банка России.

    По итогам августа золото продемонстрировало наивысшую доходность на российском финансовом рынке, достигнув показателя в 17,4% за месяц, передает ТАСС. Эти данные приводятся в свежем «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России.

    Вторую строчку в рейтинге прибыльности заняли банковские вклады в евро, обеспечившие инвесторам доход в 9,75%. Замкнули тройку лидеров депозиты в китайских юанях, показавшие рост на 8,17%.

    Вложения в американскую валюту также принесли инвесторам прибыль. Долларовые депозиты зафиксировали доходность на уровне 7,19% по итогам месяца.

    В августе биржевая стоимость золота превысила отметку в 4,6 тыс. долларов за тройскую унцию.

    За предыдущие семь лет доходность этого драгоценного металла составила почти 295%.

    При этом средняя ставка по трехмесячным банковским вкладам в конце лета достигла 13,76% годовых.

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    14 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки

    Банк России предложил ограничить срок рассрочки на новостройки тремя годами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Банк России планирует ужесточить правила покупки недвижимости у застройщиков, установив максимальный период выплат в три года после сдачи объекта в эксплуатацию.

    Банк России разработал проект развития финансового рынка на 2027-2029 годы, предусматривающий новые ограничения для строительной отрасли, передает РИА «Новости». Инициатива направлена на снижение скрытой долговой нагрузки граждан и повышение защиты их прав.

    «Для минимизации рисков, возникающих при предоставлении застройщиками рассрочек в сфере долевого участия в строительстве, предлагается установить требование об оформлении жилья в собственность участника долевого строительства после ввода дома в эксплуатацию с сохранением права залога у застройщика, вести расчеты через специальный счет в банке, выдавшем проектное финансирование, ограничить максимальный срок рассрочки тремя годами после ввода дома в эксплуатацию», – отмечается в материалах регулятора.

    ЦБ также намерен ввести предельную ответственность покупателей при систематических просрочках платежей. Штрафные санкции планируют ограничить на уровне 20% годовых от суммы задолженности. Кроме того, информацию о выданных рассрочках обяжут передавать в бюро кредитных историй.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России предупредил граждан о рисках потери жилья при покупке в рассрочку.

    Глава регулятора Эльвира Набиуллина выступила против изъятия квартир за долги по таким договорам.

    Весной в стране вступили в силу новые нормы для снижения долговой нагрузки населения.

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    14 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте вложений россиян в инвестиции и страховки

    ЦБ: Вложения россиян в инвестиции и страховки достигли 42 трлн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем средств, направленных гражданами на долгосрочные сбережения, увеличился более чем в два раза с начала 2023 года, следует из данных Банка России.

    С начала 2023 года общие вложения россиян в инвестиционные, страховые и пенсионные продукты увеличились почти в 2,2 раза, достигнув 41,9 трлн рублей, передает РИА «Новости».

    «Суммарные вложения населения в инвестиционные, страховые и пенсионные услуги выросли с начала 2023 года почти в 2,2 раза, до 41,9 трлн рублей, а средства на вкладах и счетах в банках (без эскроу), составляющих большую часть сбережений граждан, с начала 2023 года увеличились на 83,1%, до 67,1 трлн рублей, на 01.07.2026», – отмечается в проекте основных направлений развития финансового рынка от Банка России.

    К 1 июля 2026 года доля долгосрочных накоплений в общем объеме сбережений населения возросла до 38,5%. В начале 2023 года этот показатель составлял 33,9%.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сохранении высокой нормы сбережений россиян.

    Министерство финансов сообщило о введении нового налогового вычета по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценил общий объем накоплений граждан в 70 трлн рублей.

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    14 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    ЦБ запланировал повысить лимит переводов между юридическими лицами через СБП

    ЦБ запланировал повысить лимит B2B-переводов через СБП до одного млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк планирует увеличить максимальную сумму переводов между юридическими лицами через Систему быстрых платежей, которая сейчас ограничена одним млн рублей.

    Банк России намерен повысить лимит для переводов между юридическими лицами (B2B) через Систему быстрых платежей, передает РИА «Новости». В настоящее время максимальный размер такой операции составляет 1 млн рублей.

    «Планируется увеличение размера максимальной суммы перевода В2В СБП (текущий – один млн рублей)», – отмечается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Точная сумма нового ограничения в документе не раскрывается.

    В мае Банк России одобрил повышение лимита одного перевода для бизнеса через СБП до 30 млн рублей.

    В августе регулятор разрешил гражданам пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью этой системы.

    С сентября Росфинмониторинг получит доступ к информации о транзакциях пользователей.

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    14 сентября 2026, 14:00 • Новости дня
    Банк России определил стратегию развития финансового рынка до 2029 года

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России определил основные направления развития финансового рынка на 2027–2029 годы и направил проект документа президенту и в правительство.

    Банк России направил президенту и в правительство проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы, сообщается на сайте Центробанка.

    «Проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов сохраняет преемственность с ранее принятыми документами. В ближайшие три года особое внимание будет уделяться развитию рынка капитала, укреплению доверия к финансовому рынку и усилению защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг», – говорится в сообщении регулятора.

    В дальнейшем проект документа планируется обсудить на парламентских слушаниях в Государственной думе.

    Ранее Банк России подтвердил приоритет ценовой стабильности в проекте денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

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    14 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Объем торгов валютой на российском рынке обновил годовой максимум

    ЦБ: Объем валютных торгов в России в августе вырос до 16,6 трлн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    В августе оборот валютных операций в России увеличился до 16,6 трлн рублей, при этом граждане и компании сократили свои чистые покупки и продажи, следует из данных Центробанка.

    Объем торгов иностранными деньгами на российском рынке в августе вырос на 3,75% по сравнению с июлем, достигнув 16,6 трлн рублей, передает РИА «Новости». В Банке России отметили, что этот показатель превысил среднее значение за предыдущие 12 месяцев, которое составляло 13,4 трлн рублей.

    «Совокупный объем торгов валютного рынка спот вырос с 16,0 триллиона рублей в июле до 16,6 триллиона в августе, что выше среднего объема за предыдущие 12 месяцев (13,4 триллиона рублей)», – уточняется в обзоре регулятора.

    Среднедневной показатель также продемонстрировал рост, увеличившись с 696 млрд до 791 млрд рублей.

    При этом чистые покупки валюты со стороны физических лиц снизились на 23,87%, составив 74 млрд рублей. В аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 89,2 млрд рублей, а в 2024 году достигал 132 млрд. В целом с начала года граждане приобрели валюту на 597 млрд рублей.

    Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями сократились на 15,3%, до 18,8 млрд долларов. Снижение связано с выплатой долгов рядом экспортеров.

    Совокупный спрос со стороны таких компаний вырос на 7,4%, достигнув 1,1 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты зафиксировали наибольшее ослабление российской валюты в августе.

    В середине прошлого месяца внебиржевой курс доллара временно превысил отметку в 85 рублей.

    Министерство финансов России объявило о приобретении валюты и золота на фоне нефтяных сверхдоходов.

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    15 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Пьер де Голль: США преувеличили роль в освобождении Европы

    Пьер де Голль раскритиковал американский фильм о роли США в освобождении Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что был потрясен американским фильмом, преувеличивающим роль США в освобождении Европы от нацистской оккупации.

    Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал, что был потрясен американским фильмом, в котором утверждалось, что США в одиночку освободили Европу от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Об этом он заявил на сессии «Код Непокоренных: память против постправды» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

    Де Голль вспомнил, что в 1944 году его тетю отправили в концлагерь Равенсбрюк, а двоюродная бабушка, сестра Шарля де Голля, тоже была отправлена в концлагерь за участие в движении Сопротивления. По его словам, родственники были скромными людьми и не любили говорить о пережитом шоке, поэтому увиденный фильм особенно поразил его: он задался вопросом, во что оказалась втянута его семья.

    Де Голль напомнил о решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией и огромных потерях советского народа. Он подчеркнул, что современному поколению важно привить навыки аналитического мышления, а образовательная система должна вернуться к подлинным историческим фактам, назвав восстановление исторической справедливости и объяснение правды детям повседневным долгом и повседневной борьбой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль заявил о необходимости вступления Франции в БРИКС.

    Ранее он назвал глупыми лозунгами первые заявления нового главкома ВСУ.

    Пьер де Голль рассказал о своих планах получить российское гражданство.

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    15 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Лавров: Макрон поехал в Африку отговаривать лидеров от саммита Россия – Африка

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, пишет ТАСС.

    По словам Лаврова, подозрения российского МИД опираются на некоторые факты. Глава ведомства выразил уверенность, что французский лидер будет всячески препятствовать приезду африканских друзей на высшем уровне на саммит, который пройдет в Москве в следующем месяце.

    Третий саммит Россия – Африка запланирован на 28–29 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить саммит Россия – Африка в Москве.

    Министр также анонсировал участие президента Мозамбика в предстоящем саммите.

    Кроме того, МИД заявил об ожидании председателя комиссии Афросоюза Али Юсуфа на саммите в Москве.

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