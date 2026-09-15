Протестующие из-за зарплат полицейские в Париже принесли гробы к парламенту

Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в ЕС

Россия заняла второе место после США по стоимости поставок СПГ в ЕС в июле

Tекст: Игорь Иножарский

США заняли первое место с долей 53,9% и поставками на 1,8 млрд евро. Всего в январе-июле Европа закупила у России СПГ на 5,15 млрд евро, подсчитал ТАСС на основе данных Евростата.

Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В августе отгрузки упали до пятилетнего минимума в 682 млн куб. м, свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel.

Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ – с 30 сентября 2027 года. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещен с 25 апреля 2026 года, краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были завершиться до 17 июня 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании перенаправят часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, не дожидаясь очередных ограничений со стороны ЕС.

По итогам 2025 года Россия также занимала второе место после США с долей 16,1%. Общие поставки газа в Европу составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на СПГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны ЕС в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ. При этом Германия планировала разорвать контракт с «Ямал СПГ». Россия поднялась на третье место по поставкам газа в ЕС в мае.