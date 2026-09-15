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    15 сентября 2026, 18:36 • Новости дня

    Протестующие из-за зарплат полицейские в Париже принесли гробы к парламенту

    BFMTV: Протестующие полицейские в Париже принесли гробы к зданию парламента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Недовольные недостаточным финансированием французские полицейские принесли гробы со скелетами в униформе к зданию Национального собрания в Париже, сообщил телеканал BFMTV.

    «Гробы с надписью «RIP полиция» были поставлены перед Национальным собранием», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV. Внутри гробов находились скелеты, одетые в форму сотрудников правоохранительных органов.

    Сами гробы несли участники манифестации, облаченные в черные плащи с капюшонами и держащие в руках косы. Кроме того, протестующие использовали шашки, выпускающие черный дым.

    Во вторник более десяти тысяч французских полицейских вышли на демонстрацию в Париже ради повышения окладов.

    В апреле прошлого года бойцы полицейского спецназа объявили бессрочную забастовку из-за постоянных переработок.

    В конце 2024 года сотрудники полиции вместе с другими бюджетниками потребовали отставки президента Эммануэля Макрона на фоне сокращения финансирования.

    15 сентября 2026, 00:16 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной

    Ефремов и Нагалев заявили о связи боевиков в Мали с Францией и Украиной

    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной
    @ кадр из видео «Раптли»

    Tекст: Антон Антонов

    Освобожденные из плена боевиков в Сахаре россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев рассказали, что боевики в Мали связаны с Францией и Украиной.

    Ефремов и Нагалев попали в засаду на границе с Алжиром в июле 2024 года и находились в плену боевиков в Сахаре до августа 2026 года, передает РИА «Новости».

    Все это время террористы держали пленников на цепях круглосуточно. По словам Нагалева в интервью телеканалу RT, тяжелее всего было переносить жару и местных змей. Сначала боевики выдавали пленникам по полтора литра воды на двоих в сутки, позднее воду стали давать в большем объеме, но качество ее ухудшилось.

    Освобождать от цепей заложников боевики позволяли крайне редко. «Отвязывали, может быть, раз в два-три месяца – постираться, помыться, искупаться, но на это давалось минут 15-20, потому что они нас боялись, а в эти моменты ты начинаешь ходить, ноги не слушаются», – рассказал Ефремов.

    Ефремов признался, что за все время плена они с Нагалевым почти не задумывались о будущем – все дни слились в сплошной туман.

    По его мнению, за боевиками, удерживавшими их в плену, стоят французы. Нагалев добавил, что за террористами стоят Франция и Украина, а также все, кто не поддерживает Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое россиян, находившихся в плену у малийской вооруженной группировки, были освобождены и доставлены в Ливию при посредничестве местных военных.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели в неволе 755 дней после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена.

    В МИД России заявили о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

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    14 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат Блаха назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред крупнейшей партии правящей коалиции Словакии Любош Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.

    «Украинский диктатор Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря, потому что она раскрыла, что он употребляет наркотики», – написал политик в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Он также отметил, что отчаявшийся политик наказывает собственных граждан лишь за их желание мира.

    Кроме того, словацкий парламентарий обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине. По его словам, киевские власти заинтересованы в затягивании конфликта, чтобы продолжать разворовывать средства европейцев.

    Блаха планирует задать вопрос в Европарламенте о целесообразности направления миллиардов евро Киеву в сложившихся условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в жестком подавлении инакомыслия после введения против нее санкций.

    Ранее словацкий депутат Любош Блага раскритиковал украинского лидера за отказ от проведения президентских выборов.

    Весной экс-помощница заявила о создании мафиозной структуры для обогащения приближенных бизнесменов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 04:00 • Новости дня
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию вынуждает Москву учитывать эту позицию при военном планировании, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе, передает ТАСС.

    «Этот шаг подрывает режим нераспространения, ослабляет его, ослабляет региональную безопасность, европейскую безопасность и, в конечном счете, конечно, абсолютно не способствует безопасности самой Финляндии», – заявил Грушко.

    Дипломат отметил, что подобное решение не отвечает интересам самой Финляндии в сфере безопасности. Он подчеркнул, что Москва рассматривает произошедшее как новую реальность, которую придется учитывать при дальнейшем военном планировании.

    По словам замминистра, Россия учтет присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе в своем военном строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении страны к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценок этого решения Хельсинки, сославшись на необходимость изучения деталей.

    Грушко заявил, что Москва учтет намерения европейских стран размещать ядерное оружие при обновлении перечня приоритетных военных целей.

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    14 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Бельгийский суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы BCS Bank

    Tекст: Антон Антонов

    Высший административный суд Бельгии – Госсовет – признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

    Судебное постановление отменяет решение бельгийского Казначейства, передает РИА «Новости».

    BCS Bank обратился к властям Бельгии в январе 2023 года с просьбой разморозить средства и ценные бумаги, оказавшиеся под блокировкой после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. В июле 2024 года Казначейство отказало банку, сославшись на недоказанность прекращения отношений с НРД и планы перевести средства в финансовое учреждение за пределами Евросоюза.

    BCS Bank обжаловал этот отказ в Госсовете. Суд установил, что решение было принято должностным лицом, которому полномочия передали с нарушением бельгийского законодательства. «Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным», – говорится в решении суда.

    По мнению судей, министр финансов не установил никакого принципа или ограничения для подчиненного при принятии индивидуальных решений. В итоге оспариваемый акт был признан принятым некомпетентным органом, и решение Казначейства от 15 июля 2024 года отменили.

    Вынесенное постановление не означает автоматической разблокировки средств BCS Bank – бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть его заявление. Решение суда также может повлиять на других владельцев замороженных активов, поскольку ставит под сомнение законность самого механизма принятия решений Казначейством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем замороженных в Euroclear российских активов достиг 200 млрд евро по итогам первого квартала 2026 года.

    Бельгия официально закрепила за национальным казначейством полномочия по управлению замороженными активами и финансовыми санкциями Евросоюза.

    Власти Бельгии при этом подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление ряда стран ЕС.

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    15 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    @ IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Европейский парламент, обвинив структуру в масштабной коррупции и сокрытии незаконных доходов руководства.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает РИА «Новости». На мероприятии также присутствовали члены и наблюдатели Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

    «Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

    В мае азербайджанский парламент заморозил контакты с европейскими депутатами.

    Помощник президента республики Хикмет Гаджиев назвал принятую европейцами резолюцию дипломатическим позором.

    Позже Ильхам Алиев обвинил этот орган в саботаже мирного процесса на Кавказе.

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    14 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    МВД объявило в розыск предпринимателя Михаила Лифшица

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские правоохранительные органы инициировали поиски бывшего руководителя компании «Ротек» Михаила Лифшица.

    Уголовное дело стало причиной включения предпринимателя в специальную базу ведомства, передает РИА «Новости». Точная статья, по которой ведется преследование, в официальной карточке не раскрывается.

    «Лифшиц Михаил... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в материалах правоохранителей.

    Ранее газета «Коммерсант» сообщила о возможной причастности бизнесмена к незаконному присвоению средств. Будучи председателем совета директоров АО «Ротек», входящего в группу «Ренова», он мог организовать хищение более 84,6 млн рублей. Следствие полагает, что деньги выводились под видом оплаты фиктивных работ и услуг.

    В сентябре МВД России внесло бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова в базу розыска.

    Правоохранительные органы объявили в розыск проректора МГИМО Наталию Кузьмину по делу о мошенничестве.

    Суд заочно арестовал бывших руководителей транспортной группы Fesco по обвинению в растрате.

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    14 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    МИД исключил Швейцарию из списка площадок для переговоров по Украине

    Замглавы МИД Грушко исключил переговоры по Украине в Швейцарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия исключила возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Швейцарии, сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Швейцария утратила статус нейтрального государства из-за действий правящих кругов страны, передает ТАСС. По словам дипломата, правящие круги фактически превратили страну в ассоциированного члена Североатлантического альянса.

    «Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось», – пояснил дипломат.

    Ранее посол России Сергей Гармонин назвал Швейцарию проукраинской стороной конфликта. Дипломат отверг возможность швейцарского посредничества из-за антироссийского курса Берна.

    В результате утраты конфедерацией нейтралитета Москва исключила Женеву из списка площадок для диалога.

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    14 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Германия решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

    Bild: ФРГ решила создать депортационный центр на бывшей британской военной базе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти германского региона Северный Рейн-Вестфалия решили создать специализированный центр для депортации нелегалов стоимостью 313 млн евро на территории бывшей британской военной базы, пишет Bild.

    Решение было принято после теракта в городе Золинген в августе 2024 года, когда в результате нападения исламиста погибли три человека, передает РИА «Новости». В ходе расследования выяснилось, что исполнитель преступления, гражданин Сирии, подлежал депортации из ФРГ, однако процедура сорвалась из-за халатности миграционных служб.

    «Строительство депортационного центра в земле Северный Рейн-Вестфалия обойдется примерно в 313 млн евро… Центр должен быть построен на части территории пустующего бывшего британского военного комплекса JHQ в Менхенгладбахе», – говорится в публикации Bild.

    Новый центр рассчитан на 140 мест. Его строительство потребует согласования с бундестагом, бундесратом и минфином ФРГ и может растянуться на полгода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после теракта в Золингене власти Германии решили ужесточить контроль над миграцией. Весной текущего года процесс массовой высылки сирийских беженцев сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

    В конце августа неофициальная делегация талибов прибыла в ФРГ для подготовки депортации афганских граждан.

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    15 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Пьер де Голль: США преувеличили роль в освобождении Европы

    Пьер де Голль раскритиковал американский фильм о роли США в освобождении Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что был потрясен американским фильмом, преувеличивающим роль США в освобождении Европы от нацистской оккупации.

    Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал, что был потрясен американским фильмом, в котором утверждалось, что США в одиночку освободили Европу от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Об этом он заявил на сессии «Код Непокоренных: память против постправды» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

    Де Голль вспомнил, что в 1944 году его тетю отправили в концлагерь Равенсбрюк, а двоюродная бабушка, сестра Шарля де Голля, тоже была отправлена в концлагерь за участие в движении Сопротивления. По его словам, родственники были скромными людьми и не любили говорить о пережитом шоке, поэтому увиденный фильм особенно поразил его: он задался вопросом, во что оказалась втянута его семья.

    Де Голль напомнил о решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией и огромных потерях советского народа. Он подчеркнул, что современному поколению важно привить навыки аналитического мышления, а образовательная система должна вернуться к подлинным историческим фактам, назвав восстановление исторической справедливости и объяснение правды детям повседневным долгом и повседневной борьбой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль заявил о необходимости вступления Франции в БРИКС.

    Ранее он назвал глупыми лозунгами первые заявления нового главкома ВСУ.

    Пьер де Голль рассказал о своих планах получить российское гражданство.

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    15 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Лавров: Макрон поехал в Африку отговаривать лидеров от саммита Россия – Африка

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, пишет ТАСС.

    По словам Лаврова, подозрения российского МИД опираются на некоторые факты. Глава ведомства выразил уверенность, что французский лидер будет всячески препятствовать приезду африканских друзей на высшем уровне на саммит, который пройдет в Москве в следующем месяце.

    Третий саммит Россия – Африка запланирован на 28–29 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить саммит Россия – Африка в Москве.

    Министр также анонсировал участие президента Мозамбика в предстоящем саммите.

    Кроме того, МИД заявил об ожидании председателя комиссии Афросоюза Али Юсуфа на саммите в Москве.

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    14 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Европарламент объявил об открытии диппредставительства в Канаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский парламент принял решение об открытии своего представительства в Оттаве в преддверии выступления премьер-министра Канады Марка Карни для укрепления двусторонних связей.

    Европарламент намерен открыть свое представительство в Оттаве на фоне укрепления отношений между Евросоюзом и Канадой, передает РИА «Новости». Такое решение было принято в преддверии выступления канадского премьер-министра Марка Карни перед евродепутатами.

    «Европейский парламент откроет представительство в Оттаве для дальнейшего укрепления парламентских связей между Европейским союзом и Канадой», – говорится в официальном заявлении.

    В ведомстве подчеркнули, что новое представительство усилит присутствие ЕП в регионе и улучшит взаимодействие с канадской стороной. Кроме того, это поможет повысить осведомленность жителей страны о деятельности европейских парламентариев и будет способствовать развитию двусторонних обменов.

    Ранее Европейский союз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.

    Американские журналисты узнали о желании премьер-министра Марка Карни сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.

    Позже канадское правительство официально опровергло информацию о стремлении государства к членству в европейском объединении.

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    15 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Европарламент одобрил льготные торговые условия для Армении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский парламент одобрил предоставление Армении льготных торговых условий, сообщил глава представительства республики при Евросоюзе Тигран Балаян.

    «Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении автономных торговых мер для армянских товаров. Еще один важный шаг для партнерства между Арменией и ЕС», – приводит «Интерфакс» заявление Балаяна.

    Голосование прошло во вторник. Инициативу поддержали 583 депутата, 49 выступили против, а 39 воздержались. Ранее, в начале сентября, Совет ЕС объявил о решении ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией.

    Эти шаги направлены на поддержку экономики Армении после торговых ограничений, введенных Россией. В Брюсселе отметили, что меры либерализуют около 80% армянского экспорта в Евросоюз, включая почти 99% поставок свежих фруктов и овощей, а также более 91% напитков.

    Новые правила будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу. Преференциальное соглашение включает защитные механизмы для рынка ЕС на случай негативного влияния импорта на местных производителей.

    В начале сентября Совет Евросоюза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года.

    Летом Брюссель анонсировал отмену пошлин на 80% армянского экспорта.

    Ранее Еврокомиссия пообещала выделить Еревану пакет финансовой поддержки из-за российских экспортных ограничений.

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    15 сентября 2026, 18:12 • Новости дня
    Каллас выразила готовность поговорить с Путиным по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила готовность ответить на гипотетический телефонный звонок президента России Владимира Путина, несмотря на разногласия сторон.

    «Конечно, я буду разговаривать, если появится такая возможность», – сказала она в интервью финской телерадиокомпании Yle, передает РИА «Новости». При этом политик подчеркнула, что выступает против начала диалога с российской стороной на условиях Москвы.

    По ее мнению, переговорный процесс не должен диктоваться требованиями, выдвигаемыми руководством России.

    В мае глава евродипломатии выразила готовность вести переговоры с Россией.

    Позже политик потребовала от Москвы уступок перед началом диалога.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность контактов Москвы с Каей Каллас.

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    15 сентября 2026, 13:04 • Новости дня
    Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в ЕС

    Россия заняла второе место после США по стоимости поставок СПГ в ЕС в июле

    Tекст: Игорь Иножарский

    По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, обеспечив 18,6% европейского импорта СПГ.

    США заняли первое место с долей 53,9% и поставками на 1,8 млрд евро. Всего в январе-июле Европа закупила у России СПГ на 5,15 млрд евро, подсчитал ТАСС на основе данных Евростата.

    Поставки российского СПГ в ЕС в июле сократились на 12% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В августе отгрузки упали до пятилетнего минимума в 682 млн куб. м, свидетельствуют данные аналитического центра Bruegel.

    Совет ЕС 26 января утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ – с 30 сентября 2027 года. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам запрещен с 25 апреля 2026 года, краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны были завершиться до 17 июня 2026 года.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, учитывая намерение Евросоюза полностью отказаться от российского газа, может сама досрочно инициировать уход с европейского рынка и переориентировать поставки на других, более заинтересованных покупателей. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании перенаправят часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны, в том числе Китай, Индию, Таиланд и Филиппины, не дожидаясь очередных ограничений со стороны ЕС.

    По итогам 2025 года Россия также занимала второе место после США с долей 16,1%. Общие поставки газа в Европу составили 38 млрд куб. м, из которых чуть более 20 млрд куб. м пришлось на СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны ЕС в марте вдвое увеличили закупки российского СПГ. При этом Германия планировала разорвать контракт с «Ямал СПГ». Россия поднялась на третье место по поставкам газа в ЕС в мае.

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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня
    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

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