Участники МФМ-2026: Наше знакомство перерастает в международное сотрудничество

Фестиваль молодежи в Екатеринбурге открыл участникам перспективы международных проектов

Tекст: Олег Исайченко

Международный фестиваль молодежи–2026 в Екатеринбурге организован на высочайшем уровне – от бытовых вопросов до лекций и торжественных номеров, отметила Рафида Ануа, участница абхазской делегации, преподаватель Абхазского государственного университета.

«Наша делегация в составе более ста человек в восторге не только от масштабов мероприятия, но и от его содержательной части. Лекции общества «Знание» – это что-то невероятное. В них участвуют представители внешнеполитической сферы, главы корпораций, медиаперсоны со всего мира», – рассказала Ануа.

По ее словам, фестиваль уникален прежде всего атмосферой общения. «Главный язык здесь – язык дружбы. Мы понимаем друг друга с полуслова, несмотря на некоторый языковой барьер», – подчеркнула участница. Она отметила, что представители ее делегации активно заводят новые деловые знакомства. При этом для представителей небольшой республики особенно важно рассказывать о своей родине и менять представление о ней за рубежом.

«Раньше мало кто слышал о нашей республике. Теперь же, когда собеседники узнают, откуда мы приехали, они сразу расплываются в улыбке, строя ассоциативный ряд с невероятной абхазской природой и гостеприимством местных жителей», – отметила Ануа.

По ее словам, за время фестиваля удалось познакомиться с участниками из Аргентины, Италии, Германии и Великобритании, а еще с людьми, которые планируют приехать на региональные мероприятия в Абхазию. «Также я вошла в число делегатов, которые в будущем будут разрабатывать совместные проекты в различных сферах», – пояснила она.

Положительное впечатление от фестиваля подтвердил и Антон Гассиев, член южноосетинской делегации, режиссер монтажа Телевидения Южно-Осетинского государственного университета.

«В Екатеринбурге я познакомился с делегатами из разных стран, обменялся контактами. Кроме того, встретил людей, с которыми уже общался на предыдущих масштабных мероприятиях, например на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в 2024 году. Это ярко иллюстрирует преемственность и последовательность российской молодежной политики», – отметил Гассиев.

Участники южноосетинской делегации, по его словам, стараются не только активно участвовать в программе, но и рассказывать другим гостям о своей стране, ее культуре и традициях. Одним из наиболее ярких событий стала встреча с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. «Участники делегации рассказали ему о своих проектах и пригласили в гости в нашу республику», – рассказал Гассиев.

При этом фестиваль, по его словам, дает возможности для долгосрочного сотрудничества. «Мы приехали за новыми знаниями, знакомствами и полезными связями. Благодаря мероприятию у меня появились друзья из разных стран, например из Абхазии, Аргентины, Молдавии и других государств, дружественных России и Южной Осетии», – детализировал он.

Отдельно Гассиев отметил организацию фестиваля и прием участников. «Аккредитация и заселение прошли без каких-либо сложностей, волонтеры встречали нас очень тепло и с улыбками», – подчеркнул спикер.

По его мнению, подобные мероприятия особенно важны в условиях нынешней международной нестабильности. «В нынешнее турбулентное время особенно важно налаживать связи и укреплять отношения между молодыми людьми из разных стран. Россия всегда выступала за дружбу, взаимное уважение и открытый диалог. Здесь ценят национальные традиции, культуру и общие нравственные ценности. Если все мы будем придерживаться этих принципов и стремиться к общим созидательным целям, то сможем вместе создавать мирное и достойное будущее», – резюмировал Гассиев.

C 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи–2026, объединивший десять тыс. участников из 191 страны. Он стал площадкой для диалога молодых лидеров, обмена опытом и поиска единомышленников. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Во вторник на полях фестиваля состоялся открытый диалог: «Лидерство в многополярном мире» с официальным представителем МИД России Марией Захаровой, говорится на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, вице-премьер Дмитрий Григоренко прочел лекцию: «Цифровая цивилизация: просто о сложном», а замруководителя администрации президента Максим Орешкин провел интерактивную TED-презентацию «Мир будущего: каким мы его создадим?».

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал участников фестиваля и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщает Кремль. «Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине вы будете строить наш общий новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир. В том, что у вас, у молодого поколения, все получится, – не сомневаюсь. Это ваше время. Следуйте за мечтой вместе с Россией!», – призвал глава государства.