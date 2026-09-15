МИД заявил о готовности расширить военное сотрудничество с Арменией

Захарова: Москва готова обсуждать расширение военного сотрудничества с Арменией

Tекст: Валерия Городецкая

«Что касается военного сотрудничества – мы готовы обсуждать перспективы его расширения в рамках предложенной премьер-министром Пашиняном, как он сказал, инвентаризации двусторонних связей», – заявила Захарова в ходе брифинга. Ее слова приводит РИА «Новости».

Дипломат обратила внимание, что традиционное партнерство Москвы и Еревана отвечает интересам обоих государств. Бесперебойная работа совместных механизмов продолжает играть важную роль в двусторонних отношениях.

Кроме того, присутствие российских военных на территории республики строго регламентировано действующими договорами. Москва продолжит выполнять взятые на себя обязательства по базе в Гюмри и ожидает аналогичного подхода от армянского руководства.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал свернуть военную базу в Гюмри при ее ненужности для армянской стороны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на расплывчатые заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о будущем этого военного объекта.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил об отсутствии официальных уведомлений от Еревана по поводу изменения статуса базы.