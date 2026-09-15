Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

Bild: Неизвестный дрон разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером

Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в федеральной земле Нижняя Саксония, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. На место происшествия оперативно стянули крупные силы полиции.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск обломков рухнувшего аппарата. Падение произошло вдали от жилых домов, поэтому угрозы для местного населения нет.

Специалистам предстоит выяснить личность владельца и оператора дрона. На данный момент эта информация остается неизвестной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер за последние годы зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными объектами.

В начале августа охранники заметили шесть подозрительных дронов над базой ремонта зенитных ракетных комплексов Patriot в Мехернихе.

В ответ на участившиеся инциденты в Кохштедте начал работу специальный исследовательский центр антидроновой защиты.