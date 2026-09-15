Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров

Дмитриев указал на последствия глобализма и экономической иррациональности ЕС

Дмитриев указал на последствия экономической иррациональности ЕС

Tекст: Катерина Туманова

«Высокая цена провалов глобалистской идеологии и ее глубокая экономическая иррациональность», – написал он в соцсети Х, добавив смайл с указывающим вниз пальцем.

Палец указывает на прикрепленное к посту видео с президентом России Владимиром Путиным, который на саммите БРИКС-2026 объяснил ошибки глобалистов.

«Сколько раз мы говорили о необходимости сохранения сложившихся между нами отношений в энергетике. Мы же поставляли газ в Европу по 150 долларов, ну по 180 долларов за 1 тыс. кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что это значит? Наши цены были привязаны к нефти и нефтепродуктам, которые образуются рыночным путем. Нет, цены должны формироваться на бирже. А мы им говорили, у нас не рыночный товар, не классический рыночный товар, ничего не получится. Только цены вырастут. Ну и вот, пожалуйста, 1 тыс. долларов или евро. А будет, может быть, еще выше», – рассказывает российский президент.

Он пояснил, что биржевые цены формируют не производственники, а биржевики, которые не думают о техническом состоянии хранилищ в странах, о физических объемах, они думают о выгоде и прибыли сегодня.

Они думают, как бы поднять цену на газ, который вчера закупался дешевле, а это приведет к тому, что газ будет стоить не только 1 тыс. долларов, но и 1,5 тыс. долларов, подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в европейских подземных хранилищах к началу сентября оказались на самом низком уровне с 2011 года. Нидерланды снизили целевой уровень запасов газа на зиму. Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы.