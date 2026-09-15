МИД сообщил о планах бессрочного безвиза с Китаем

МИД: Россия и Китай проработают введение бессрочного безвизового режима

Tекст: Тимур Шайдуллин

Захарова сообщила о планах по созданию бессрочного безвизового режима между Россией и Китаем. По ее словам, соответствующая инициатива будет тщательно прорабатываться дипломатическими ведомствами, передает РИА «Новости».

«Сейчас президент России сказал о том, что это возможно было бы сделать на постоянной основе. Будем над этим работать», – отметила Захарова во время брифинга в Екатеринбурге.

Ранее, 20 июля, президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда для граждан Китая в Россию до 31 декабря 2027 года. Китайская сторона также ответила зеркальными мерами, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил планы Москвы и Пекина сделать безвизовый режим постоянным.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о невероятной поддержке этой инициативы гражданами обеих стран.