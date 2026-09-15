Tекст: Валерия Городецкая

Захарова резко осудила уничтожение мемориала, передает РИА «Новости». «Вот такое свинство. Не уверена, что животные могут быть настолько неблагодарными, как человек», – заявила она в ходе брифинга.

Ранее российское посольство в Польше проинформировало о сносе обелиска на кладбище в Бытоме. Дипломаты подчеркнули, что местные власти не уведомили Москву о своих действиях. На этом кладбище захоронены более шести тысяч советских солдат и офицеров.

В дипмиссии назвали произошедшее актом государственного вандализма. Российская сторона выразила решительный протест и потребовала от польских властей немедленно восстановить памятник, а также не допускать подобных инцидентов в будущем.

Глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович призвал руководство своей страны выразить протест Варшаве из-за этого инцидента.

Месяцем ранее российское посольство направило польской стороне ноту протеста в связи со сносом советского памятника в городе Пыжице.