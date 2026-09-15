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    15 сентября 2026, 17:44 • Новости дня

    Цена бензина в Германии обновила исторический рекорд

    DPA: Цена бензина Super E10 в Германии достигла рекордных 2,28 евро за литр

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость бензина марки Super E10 на автозаправочных станциях Германии достигла исторического максимума, превысив отметку в 2,28 евро за один литр, пишет агентство DPA.

    Стоимость бензина марки Super E10 на немецких автозаправках в понедельник побила рекорд, установленный днем ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 13 сентября, когда цена за литр этого вида топлива достигла 2,273 евро.

    «Бензин Super E10 еще никогда не стоил так дорого... В понедельник его среднесуточная цена составила 2,286 евро за литр», – говорится в сообщении агентства, которое опирается на данные немецкого автоклуба ADAC.

    Кроме того, стоимость дизельного топлива в Германии также приближается к рекордным значениям. В настоящее время средняя цена за литр дизеля составляет 2,412 евро.

    На фоне неконтролируемого роста цен Социал-демократическая партия Германии предложила установить государственный потолок цен на топливо. Однако их партнеры по коалиции из блока ХДС/ХСС предостерегают от поспешного вмешательства в рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября стоимость бензина марки Super E10 в Германии достигла исторического максимума в 2,215 евро.

    В период летних каникул цена литра дизельного топлива в ФРГ поднялась до 2,28 евро. Из-за резкого подорожания немецкие автомобилисты массово устремились в Чехию за дешевым горючим.

    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    @ Calvin Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская торговая сеть Costco ввела ограничения на покупку моторного масла Kirkland Signature на фоне мирового дефицита сырья для его производства. Покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за семь дней, при этом цена масла почти удвоилась.

    Как пишет New York Post, на сайте сети комплект из двух канистр синтетического масла марок 0W-20 и 5W-20 общим объемом 10 кварт (около 9,46 литра) стоит 57,99 долл. Ранее такое количество масла можно было купить примерно за 30 долл.

    Причиной ограничений стал недостаток базовых масел III группы – сырья, которое широко используется при изготовлении синтетических моторных масел. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.

    По словам президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, дефицит затронул прежде всего высококачественные компоненты для синтетических смазочных материалов. Как сообщает Ассоциация независимых производителей смазочных материалов (ILMA), до перебоев страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в базовых маслах III группы. Война в Иране привела к повреждениям и остановкам крупных производств в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

    Одним из наиболее серьезных ударов стало повреждение предприятия Shell Pearl в Катаре, которое поставляло около 30 тыс. баррелей (примерно 4,77 млн литров) в сутки. В апреле ассоциация оценивала срок его ремонта как минимум в год.

    Даже улучшение условий судоходства не устранило дефицит: восстановить поврежденные мощности и восполнить истощенные запасы быстро невозможно. Производители смазочных материалов ищут альтернативные поставки, в том числе в Южной Корее, которая сама существенно зависит от импорта ближневосточной нефти.

    Нехватка сырья уже отразилась на ценах. С марта по август индекс цен производителей готовых смазочных материалов вырос примерно на 15,8%. Исследование розничных цен на 97 наименований моторного масла показало подорожание на 24,2% с февраля по август. По данным отраслевых публикаций, компания Valvoline оценила увеличение стоимости замены масла из-за подорожания смазочных материалов в 5–7 долл.

    Одновременно в США дорожает топливо. Согласно приведенным изданием данным Управления энергетической информации, бензин стоил 4,16 долл. за галлон (около 3,79 литра), а автомобильное дизельное топливо – рекордные 5,97 долл. за тот же объем. Более свежие данные Американской автомобильной ассоциации показывали рост цен на дизель выше шести долл. за галлон, на бензин – примерно до 4,29 долл.

    Нефть тем временем вновь подорожала более чем до 100 долл. за баррель. Это усиливает давление на производителей масел: переработчикам становится выгоднее направлять сырье на выпуск бензина, дизеля и авиационного топлива. В ILMA предупреждают, что напряженная ситуация на американском рынке базовых масел может сохраниться до 2027 года, когда ожидается начало ввода новых отечественных мощностей по производству масел III группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом. Стоимость галлона дизеля в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов. Средняя цена этого вида горючего по всем Соединенным Штатам выросла до рекордных 5,85 доллара.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    15 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия выполнила лишь треть ключевых инициатив Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия за год выполнила лишь около трети ключевых обещаний, которые глава ведомства Урсула фон дер Ляйен озвучила в своем программном выступлении.

    Еврокомиссия полностью реализовала только 11 из 30 ключевых инициатив, заявленных главой ведомства Урсулой фон дер Ляйен год назад, передает РИА «Новости».

    Анализ официальных документов показал, что около 37% обещаний выполнены в заявленном виде, тогда как многие важные проекты остаются на стадии подготовки.

    Среди невыполненных обещаний оказались громкие инициативы в сфере безопасности и энергетики. В частности, система наблюдения за восточными границами Eastern Flank Watch до сих пор не работает. Также не реализованы усиление пограничной службы Frontex и новые правила по борьбе с организованной преступностью.

    В энергетическом секторе ситуация схожая. В прошлом году Урсула фон дер Ляйен обещала бороться со «структурно высокими» ценами на энергию, однако предложенный в декабре 2025 года пакет мер остается лишь на бумаге. Цены на энергоносители продолжают расти для граждан и бизнеса.

    Кроме того, не воплощены в жизнь обещания по улучшению ситуации на рынке труда, обеспечению доступным жильем и борьбе с бедностью. Из позитивных итогов отмечается реализация планов по гендерному равенству, противодействию кибербуллингу и развитию животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico назвало шесть главных вызовов для главы Еврокомиссии на оставшиеся три года полномочий.

    Европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за независимой разработки экономических реформ бывшим главой ЕЦБ Марио Драги.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    15 сентября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас внешнеполитические вопросы важнее внутриполитических дебатов в Германии, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Германия настолько тесно связана с судьбой европейского континента, что мы не можем отделить внешнюю политику безопасности от того, что мы обсуждаем дома», – подчеркнул Мерц в ходе арктического саммита в Финляндии.

    Он добавил, что пытается убедить коллег, друзей и свою партию в превосходстве внешней политики над текущими внутриполитическими дебатами, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    На фоне политического кризиса глава немецкого правительства отказался менять антироссийский курс страны.

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    14 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат Блаха назвал Зеленского диктатором

    Словацкий евродепутат назвал Зеленского диктатором
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Зампред крупнейшей партии правящей коалиции Словакии Любош Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.

    «Украинский диктатор Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря, потому что она раскрыла, что он употребляет наркотики», – написал политик в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Он также отметил, что отчаявшийся политик наказывает собственных граждан лишь за их желание мира.

    Кроме того, словацкий парламентарий обратил внимание на коррупционные проблемы на Украине. По его словам, киевские власти заинтересованы в затягивании конфликта, чтобы продолжать разворовывать средства европейцев.

    Блаха планирует задать вопрос в Европарламенте о целесообразности направления миллиардов евро Киеву в сложившихся условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в жестком подавлении инакомыслия после введения против нее санкций.

    Ранее словацкий депутат Любош Блага раскритиковал украинского лидера за отказ от проведения президентских выборов.

    Весной экс-помощница заявила о создании мафиозной структуры для обогащения приближенных бизнесменов.

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    14 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Бельгийский суд признал незаконным отказ разморозить активы российского банка

    Госсовет Бельгии признал незаконным отказ разморозить активы BCS Bank

    Tекст: Антон Антонов

    Высший административный суд Бельгии – Госсовет – признал незаконным отказ бельгийских властей разморозить активы российского BCS Bank, заблокированные в депозитарии Euroclear через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

    Судебное постановление отменяет решение бельгийского Казначейства, передает РИА «Новости».

    BCS Bank обратился к властям Бельгии в январе 2023 года с просьбой разморозить средства и ценные бумаги, оказавшиеся под блокировкой после включения НРД в санкционный список ЕС в июне 2022 года. В июле 2024 года Казначейство отказало банку, сославшись на недоказанность прекращения отношений с НРД и планы перевести средства в финансовое учреждение за пределами Евросоюза.

    BCS Bank обжаловал этот отказ в Госсовете. Суд установил, что решение было принято должностным лицом, которому полномочия передали с нарушением бельгийского законодательства. «Делегирование полномочий генеральному администратору Казначейства не является ни достаточно ограниченным, ни достаточно урегулированным», – говорится в решении суда.

    По мнению судей, министр финансов не установил никакого принципа или ограничения для подчиненного при принятии индивидуальных решений. В итоге оспариваемый акт был признан принятым некомпетентным органом, и решение Казначейства от 15 июля 2024 года отменили.

    Вынесенное постановление не означает автоматической разблокировки средств BCS Bank – бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть его заявление. Решение суда также может повлиять на других владельцев замороженных активов, поскольку ставит под сомнение законность самого механизма принятия решений Казначейством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем замороженных в Euroclear российских активов достиг 200 млрд евро по итогам первого квартала 2026 года.

    Бельгия официально закрепила за национальным казначейством полномочия по управлению замороженными активами и финансовыми санкциями Евросоюза.

    Власти Бельгии при этом подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов, несмотря на давление ряда стран ЕС.

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    15 сентября 2026, 18:06 • Новости дня
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    @ IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике Европейский парламент, обвинив структуру в масштабной коррупции и сокрытии незаконных доходов руководства.

    Глава государства сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает РИА «Новости». На мероприятии также присутствовали члены и наблюдатели Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ.

    «Я говорю это со всей ответственностью: Европейский парламент является логовом коррупционеров. Из дома его вице-президента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли», – подчеркнул азербайджанский лидер.

    В мае азербайджанский парламент заморозил контакты с европейскими депутатами.

    Помощник президента республики Хикмет Гаджиев назвал принятую европейцами резолюцию дипломатическим позором.

    Позже Ильхам Алиев обвинил этот орган в саботаже мирного процесса на Кавказе.

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    14 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Bild: Пьяный дежурный с кокаином остановил поезда в немецком Шварцвальде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение поездов в немецком Шварцвальде было прервано на полтора часа из-за дежурного станции, который заснул на рабочем месте после употребления алкоголя и, предположительно, наркотиков, пишет газета Bild.

    Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание прямо на рабочем месте, что парализовало движение поездов на Шварцвальдской железной дороге, передает РИА «Новости». «Дежурный станции Deutsche Bahn потерял сознание от пива и, предположительно, кокаина, что парализовало движение поездов в Шварцвальде», – говорится в сообщении немецкой газеты Bild.

    Когда мужчина перестал выходить на связь, его коллеги вызвали полицию и скорую помощь. Прибывшие правоохранители обнаружили диспетчерскую запертой, а сквозь окна увидели дежурного, лежащего без сознания на кровати. Рядом с ним находилось несколько пустых бутылок от пива. Тест на алкоголь выявил 0,94 промилле в крови, а в кошельке нашли два пакетика с белым порошком, который сам мужчина назвал кокаином.

    Движение поездов по маршруту Оффенбург – Констанц было остановлено примерно на полтора часа. Лишь после прибытия сменщика поезда смогли вернуться к привычному расписанию.

    В отношении дежурного возбуждено уголовное дело о создании угрозы железнодорожному движению и незаконном обороте наркотиков. Прокуратура Оффенбурга распорядилась провести анализ крови подозреваемого.

    Ранее компания Deutsche Bahn ввела полный запрет на распитие спиртного на немецких вокзалах.

    В августе злоумышленники повредили железнодорожные коммуникации в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал непунктуальность поездов угрозой демократии.

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    14 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    @ IMAGO/Zoonar.com/Al Carrera/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для укрепления стратегических позиций в Арктике 12 стран Евросоюза предложили увеличить финансирование военной инфраструктуры у северных границ объединения.

    «Мы подчеркиваем необходимость увеличения инвестиций в военную мобильность, трансграничную связь и необходимую инфраструктуру в самых северных регионах ЕС», – цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран, опубликованное канцелярией премьер-министра Дании.

    Подписи под документом поставили представители Финляндии, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции. Государства обратились к ЕС с просьбой усилить мониторинг арктического региона, включая морские пространства, применяя космические технологии.

    В публикации отмечается, что развитие инфраструктуры двойного назначения и защита критически важных объектов на суше и море должны стать приоритетами на севере. Кроме того, авторы обращения призвали охранять экосистему Арктики и права коренных народов.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал планы Евросоюза по наращиванию инвестиций в оборону арктического региона.

    В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в милитаризации Арктики.

    В прошлом году Еврокомиссия пообещала десятикратное увеличение расходов объединения на военную мобильность.

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    15 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Цена дизеля в Турции впервые в истории почти достигла 100 лир за литр

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость дизельного топлива на автозаправках Турции впервые в истории страны приблизилась к отметке 100 лир за литр (более 2 долларов), сообщают информационные агентства.

    Цены на дизельное топливо в Турции устанавливаются властями еженедельно и зависят от мировых цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».

    В ночь на вторник стоимость выросла на 7%, или на 6,62 лиры. В Стамбуле литр дизтоплива стоит около 95,6 лиры (1,97 доллара), в Анкаре – 96,7 лиры, а в Анталье – более 98 лир (2,02 доллара).

    Самые высокие цены зафиксированы в восточных провинциях страны – Ване, Мардыне, Муше, Тунджели, Ыгдыре и Ширнаке. Рекордная стоимость отмечена в юго-восточной провинции Хаккяри – 98,47 лиры за литр (2,02 доллара).

    Бензин на турецких АЗС с субботы впервые в истории страны превысил отметку в 80 лир за литр. В туристических провинциях Мугла и Анталья литр бензина обойдется в 82,5 лиры (1,7 доллара).

    Турция активно импортирует нефть и дизельное топливо, в том числе из России: по данным EPDK, в июне поставки российского дизтоплива выросли на 6,3% и достигли 772 тыс. тонн.

    Рост цен сдерживает введенный весной механизм субсидий – министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти в случае резкого скачка цен компенсируют до 75% роста за счет собранных налогов. Похожая схема уже применялась в стране до 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива, и особенно остро дефицит дизеля ощущается в Западной Европе и США.

    В США стоимость дизельного топлива выросла до рекордного уровня.

    В Сирии из-за резкого повышения цен на топливо вспыхнули масштабные протесты с требованием отставки министров энергетики и экономики.

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    14 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    МИД исключил Швейцарию из списка площадок для переговоров по Украине

    Замглавы МИД Грушко исключил переговоры по Украине в Швейцарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия исключила возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Швейцарии, сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Швейцария утратила статус нейтрального государства из-за действий правящих кругов страны, передает ТАСС. По словам дипломата, правящие круги фактически превратили страну в ассоциированного члена Североатлантического альянса.

    «Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось», – пояснил дипломат.

    Ранее посол России Сергей Гармонин назвал Швейцарию проукраинской стороной конфликта. Дипломат отверг возможность швейцарского посредничества из-за антироссийского курса Берна.

    В результате утраты конфедерацией нейтралитета Москва исключила Женеву из списка площадок для диалога.

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    14 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Польша решила ужесточить использование воздушного пространства на востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава планирует ввести новые строгие ограничения на полеты гражданской авиации над восточными регионами государства, сообщил генерал дивизии Иринеуш Новак.

    Вооруженные силы республики готовятся существенно сократить доступную для полетов зону вблизи восточных границ, рассказал Новак, передает РИА «Новости». Сейчас там действует временный режим ограничения движения от земли до высоты трех километров. Эти меры пока не затрагивают транзитные высотные пассажирские рейсы.

    Власти рассматривают возможность введения дополнительных запретов. «Это не последнее ограничение в воздушном пространстве. Идет работа... чтобы исключить из использования большую часть воздушного пространства. Эти меры будут более жесткими», – подчеркнул Новак.

    Генерал признал вероятное недовольство представителей гражданской авиации подобными шагами. По его словам, военным приходится делать сложный выбор между развлекательными или коммерческими рейсами и безопасностью тысяч жителей Люблинского и Подкарпатского воеводств.

    Напомним, польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы систем противовоздушной обороны.

    Ранее начальник оперативного командования вооруженных сил республики Мачей Клиш опроверг информацию о предоставлении неба для действий против России.

    В прошлом году Польское агентство воздушного транспорта ввело полный запрет на полеты гражданских беспилотников вдоль границы с Белоруссией и Украиной.

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