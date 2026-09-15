В штате Нью-Йорк отменили сдачу аналога ЕГЭ выпускниками школ

Изменения предусмотрены программой NY Inspires («Нью-Йорк вдохновляет»), сообщает New York Post. Резолюцию об отмене выпускных тестов принял совет, определяющий образовательную политику штата. Последними выпускниками, которым предстоит окончить школу по прежним правилам, станут нынешние двенадцатиклассники.

Выпускники 2028 года продолжат проходить тестирование, однако от его результатов уже не будет зависеть выдача аттестата. При этом департаменту образования поручено сделать экзамены необязательными и разработать альтернативные требования оценки учеников.

Экзамены Regents существуют с 1878 года и охватывают математику, историю, английский язык и естественные науки. Они включают вопросы с выбором ответа и развернутые задания – например, решение задач или написание эссе. Результаты оцениваются по 100-балльной шкале, стандартный проходной балл составляет 65.

В рамках реформы школьникам предложат другие способы подтверждения знаний: портфолио, долгосрочные проекты, презентации и практические задания. Новая система должна позволить оценивать не только усвоенный материал, но и способность применять его на практике и мыслить критически.

Программа также предусматривает переход от нескольких категорий документов об окончании школы к единому диплому штата Нью-Йорк. Еще одним элементом станет концепция Portrait of a Graduate («Портрет выпускника»), которая делает акцент на критическом мышлении, финансовой грамотности и гражданских навыках.

По словам руководителя департамента образования штата Бетти Розы, преобразования позволят сохранить высокие образовательные стандарты и дать ученикам больше возможностей показать свои знания и умения. Она считает, что такой подход улучшит подготовку к колледжу, работе и общественной жизни, а педагогам поможет полнее оценивать достижения школьников.

Вместе с тем старший научный сотрудник Манхэттенского института Рэй Доманико подчеркнул, что ключевым вопросом остается содержание новых выпускных требований. По его оценке, в последние десятилетия Regents упрощали ради сохранения или повышения доли выпускников, получающих аттестаты, а нарушения и корректировка результатов снижали достоверность оценок.

Доманико считает, что альтернативная система должна обеспечивать содержательную проверку знаний и позволять определить, насколько выпускники подготовлены к дальнейшей жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал введение обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников с 2028 года.