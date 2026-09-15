Европарламент одобрил льготные торговые условия для Армении

Tекст: Валерия Городецкая

«Европейский парламент одобрил предложение Европейской комиссии о предоставлении автономных торговых мер для армянских товаров. Еще один важный шаг для партнерства между Арменией и ЕС», – приводит «Интерфакс» заявление Балаяна.

Голосование прошло во вторник. Инициативу поддержали 583 депутата, 49 выступили против, а 39 воздержались. Ранее, в начале сентября, Совет ЕС объявил о решении ввести временные меры по либерализации торговли армянской продукцией.

Эти шаги направлены на поддержку экономики Армении после торговых ограничений, введенных Россией. В Брюсселе отметили, что меры либерализуют около 80% армянского экспорта в Евросоюз, включая почти 99% поставок свежих фруктов и овощей, а также более 91% напитков.

Новые правила будут действовать в течение двух лет с момента вступления регламента в силу. Преференциальное соглашение включает защитные механизмы для рынка ЕС на случай негативного влияния импорта на местных производителей.

В начале сентября Совет Евросоюза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года.

Летом Брюссель анонсировал отмену пошлин на 80% армянского экспорта.

Ранее Еврокомиссия пообещала выделить Еревану пакет финансовой поддержки из-за российских экспортных ограничений.