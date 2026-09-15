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    15 сентября 2026, 15:52 • Новости дня

    Литва анонсировала вручение ноты протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    МИД Литвы: Вильнюс вручит ноту протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Литовские власти направят Минску официальную ноту протеста после того, как в воздушном пространстве республики был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили в МИД страны.

    Литва намерена направить Минску ноту протеста в связи с инцидентом со сбитым беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости». «Во всех случаях, когда происходят нарушения воздушного пространства, мы получаем сообщение от Военно-воздушных сил – когда, где, место, координаты, что произошло. Во всех случаях мы готовим ноту и всегда вручаем ее той стране, откуда, скажем, прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», – заявил телерадиокомпании LRT министр иностранных дел Кястутис Будрис.

    Помимо вручения ноты, Вильнюс планирует провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Дальнейшие шаги будут предприняты после завершения расследования и установления принадлежности дрона по его обломкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник истребитель НАТО впервые сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы.

    Ранее авиация альянса поднималась по тревоге в Литве из-за обычного метеозонда. До этого уже МИД Белоруссии выразил протест Вильнюсу из-за падения литовского дрона в Гродно.

    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    14 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза

    Каллас: ЕС нуждается в собственном флоте ледоколов

    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости создания флота ледоколов для Евросоюза на фоне изменения климата и геополитической обстановки.

    Глава европейской дипломатии выступила с заявлением на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС, передает ТАСС. «Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов», – сказала Каллас.

    Дипломат отметила, что Финляндия обладает большим опытом в строительстве подобных судов. При этом она подчеркнула, что для приобретения флота Евросоюз выберет того подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований ЕС на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году финская компания Aker Arctic предложила помощь США в строительстве новых ледоколов.

    Неделей ранее страны Евросоюза вынудили Каю Каллас отменить запуск новой оборонной группы.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    15 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва сможет вернуть заблокированные Евросоюзом финансовые активы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Еврокомиссия по-прежнему, как я сказал, хочет конфисковать эти активы и потом вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине некие репарации. Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, нисколько в этом не сомневаюсь», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Летом Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от замороженных активов.

    В конце прошлого года министр пообещал жесткий ответ на любые попытки конфискации российских средств в Европе.

    Руководитель внешнеполитического ведомства объяснил планы европейских стран истощением их финансовых ресурсов для поддержки Украины.

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    15 сентября 2026, 03:40 • Новости дня
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    Мерц заявил о решающих неделях для мира в Европе
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наступают решающие для мира в Европе недели или месяцы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Скорее всего, решающие моменты – возможно, недели или месяцы – в защите свободы и мира на нашем континенте уже на пороге», – приводит слова Мерца Tagesspiegel.

    Он также отметил, что стремится сохранить поддержку избирателей. По его словам, он хочет убедить их в том, что защита Европы отвечает их собственным интересам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц поставил внешнюю политику выше внутриполитических споров в Германии.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» одержала рекордную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

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    15 сентября 2026, 09:03 • Новости дня
    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия выполнила лишь треть ключевых инициатив Урсулы фон дер Ляйен

    Еврокомиссия провалила большинство обещаний Урсулы фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия за год выполнила лишь около трети ключевых обещаний, которые глава ведомства Урсула фон дер Ляйен озвучила в своем программном выступлении.

    Еврокомиссия полностью реализовала только 11 из 30 ключевых инициатив, заявленных главой ведомства Урсулой фон дер Ляйен год назад, передает РИА «Новости».

    Анализ официальных документов показал, что около 37% обещаний выполнены в заявленном виде, тогда как многие важные проекты остаются на стадии подготовки.

    Среди невыполненных обещаний оказались громкие инициативы в сфере безопасности и энергетики. В частности, система наблюдения за восточными границами Eastern Flank Watch до сих пор не работает. Также не реализованы усиление пограничной службы Frontex и новые правила по борьбе с организованной преступностью.

    В энергетическом секторе ситуация схожая. В прошлом году Урсула фон дер Ляйен обещала бороться со «структурно высокими» ценами на энергию, однако предложенный в декабре 2025 года пакет мер остается лишь на бумаге. Цены на энергоносители продолжают расти для граждан и бизнеса.

    Кроме того, не воплощены в жизнь обещания по улучшению ситуации на рынке труда, обеспечению доступным жильем и борьбе с бедностью. Из позитивных итогов отмечается реализация планов по гендерному равенству, противодействию кибербуллингу и развитию животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico назвало шесть главных вызовов для главы Еврокомиссии на оставшиеся три года полномочий.

    Европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за независимой разработки экономических реформ бывшим главой ЕЦБ Марио Драги.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

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    14 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    ЕС согласовал продление санкций против России

    EUobserver: ЕС согласовал продление санкций против России на семь дней

    ЕС согласовал продление санкций против России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послы стран Европейского союза договорились продлить антироссийские санкции лишь на одну неделю для урегулирования возникших внутренних разногласий, сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

    Послы стран Европейского союза достигли договоренности о продлении антироссийских санкций лишь на одну неделю, передает ТАСС. Такое решение принято для того, чтобы стороны смогли урегулировать возникшие разногласия по поводу действующих ограничений, сообщает EUobserver.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза изначально не согласовали продление антироссийских санкций.

    Правительство Франции поддержало инициативу Словакии об исключении Алишера Усманова из черных списков.

    Подобный шаг Парижа застал остальных участников обсуждения врасплох.

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    14 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    Страны ЕС призвали увеличить расходы на военную инфраструктуру в Арктике
    @ IMAGO/Zoonar.com/Al Carrera/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для укрепления стратегических позиций в Арктике 12 стран Евросоюза предложили увеличить финансирование военной инфраструктуры у северных границ объединения.

    «Мы подчеркиваем необходимость увеличения инвестиций в военную мобильность, трансграничную связь и необходимую инфраструктуру в самых северных регионах ЕС», – цитирует РИА «Новости» совместное заявление стран, опубликованное канцелярией премьер-министра Дании.

    Подписи под документом поставили представители Финляндии, Дании, Эстонии, Франции, Греции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии и Швеции. Государства обратились к ЕС с просьбой усилить мониторинг арктического региона, включая морские пространства, применяя космические технологии.

    В публикации отмечается, что развитие инфраструктуры двойного назначения и защита критически важных объектов на суше и море должны стать приоритетами на севере. Кроме того, авторы обращения призвали охранять экосистему Арктики и права коренных народов.

    Ранее глава Евросовета Антониу Кошта анонсировал планы Евросоюза по наращиванию инвестиций в оборону арктического региона.

    В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Североатлантический альянс в милитаризации Арктики.

    В прошлом году Еврокомиссия пообещала десятикратное увеличение расходов объединения на военную мобильность.

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    14 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    WP: Евросоюз заподозрил Киев в завышении финансовых требований

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Евросоюза подозревают украинское руководство в намеренном завышении финансовых запросов для сохранения политического давления на блок на фоне растущего бюджетного дефицита, пишет Washington Post (WP).

    Как сообщает WP со ссылкой на европейского дипломата, власти ЕС опасаются, что требования Украины о выделении новых финансовых средств могут быть завышенными, передает РИА «Новости». Подобная тактика может использоваться для оказания политического давления на блок.

    «Некоторые европейские чиновники тем временем подозревают, что просьба Киева может быть завышена как политический тактический ход, чтобы сохранить давление на блок», – отмечает издание.

    Европейские политики ожидали определенного расхождения с бюджетными прогнозами, однако не предполагали столь масштабного и быстрого дефицита. В Европе возникают серьезные вопросы относительно того, как именно была рассчитана сумма в 27 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запрос Владимира Зеленского на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Для экстренного покрытия этого дефицита украинский лидер потребовал досрочно перевести часть запланированных на следующий год кредитных траншей.

    В ответ представители Еврокомиссии пообещали форсировать выделение финансовой помощи на закупку вооружений.

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    14 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Хакерские группы «Киберпартизаны BY» и Silent Crow признаны террористами

    Tекст: Денис Тельманов

    Росфинмониторинг официально признал террористическими хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, которые ранее совершали масштабные кибератаки на инфраструктуру России и Белоруссии.

    Ведомство внесло хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow в список террористов и экстремистов, передает РИА «Новости». Эти организации известны своими атаками на информационные ресурсы России и Белоруссии.

    «Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Организации: объединение – хакерская группировка «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans; Кибер-Партизаны)… объединение – хакерская группировка Silent Crow (Молчаливый ворон)», – сообщило ведомство.

    Теперь деятельность этих групп на территории страны запрещена, а их активы подлежат блокировке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Минюст России внес эти хакерские объединения в список экстремистских организаций.

    В июле текущего года Верховный суд запретил деятельность данных группировок на российской территории.

    В прошлом году злоумышленники атаковали ИТ-инфраструктуру авиакомпании «Аэрофлот».

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    15 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии отверг планы по наступлению на соседние страны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Слухи о подготовке белорусских вооруженных сил к наступлению на соседние страны абсолютно беспочвенны, заявил начальник генштаба страны Павел Муравейко.

    Вооруженные силы Белоруссии не планируют никаких атак на соседние страны, сказал Муравейко, передает РИА «Новости».

    «Мы не рассматриваем никакие наступательные действия, и в этой связи различные рассуждения, обсуждения и тематика, которая будет подниматься, что Вооруженные Силы Беларуси якобы готовятся к наступлению на соседние страны, абсолютно беспочвенны и не имеют под собой никаких реальных направлений, реальных результатов», – указал он.

    Ранее министерство обороны Белоруссии проинформировало о проведении командно-штабного учения с Западным оперативным командованием. Маневры проходят в республике с 15 по 18 сентября.

    Также президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность нападения на соседние государства.

    В июне глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках прямого втягивания Минска в вооруженный конфликт.

    В марте белорусский генштаб весной предостерег западных соседей от распространения слухов о подготовке военной агрессии.

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    14 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    YouTube заблокировал белорусский телеканал во время прямой трансляции

    YouTube заблокировал белорусский телеканал СТВ во время прямой трансляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский видеохостинг YouTube удалил аккаунт белорусского медиахолдинга СТВ прямо во время эфира общественно-политического ток-шоу.

    Инцидент произошел в понедельник вечером, передает ТАСС. Платформа прервала вещание программы «По существу» и ограничила доступ еще к трем ресурсам вещателя.

    «YouTube «снес» наш канал прямо во время трансляции! Прямо сейчас, в разгар обсуждения Дня народного единства и исторической правды, IT-гигант заблокировал наш аккаунт», – говорится в сообщении телеканала.

    Представители медиахолдинга отметили, что вещание ток-шоу продолжилось на альтернативных площадках. В Telegram-канале программы уточнили, что под цифровую цензуру попали сразу четыре канала СТВ, включая ресурс с исключительно развлекательным контентом.

    В апреле этого года видеохостинг YouTube удалил каналы белорусских СМИ БелТА, СТВ и ОНТ.

    Белорусский депутат Олег Гайдукевич назвал данные действия нарушением международных прав.

    Ранее американская платформа заблокировала около 40 аккаунтов российских региональных гостелерадиокомпаний.

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    14 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Белоруссия ввела электронные визы для граждан Индии

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Белоруссии утвердили новые правила, разрешающие гражданам Индии оформлять электронные визы для въезда в республику ради развития двустороннего сотрудничества, сообщил МИД республики.

    Совет министров Белоруссии утвердил обновленные визовые правила, позволяющие индийским гражданам оформлять электронные визы для посещения республики, передает РИА «Новости». В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что нововведение призвано упростить въезд и укрепить межличностные контакты между странами.

    «14 сентября 2026 года по инициативе МИД Беларуси Советом министров Беларуси принята новая редакция визовых правил Республики Беларусь. Теперь в перечень стран, граждане которых имеют право на получение e-visa для въезда в нашу страну, входит и Индия», – говорится в сообщении ведомства.

    В министерстве добавили, что внедрение онлайн-формата снизит административные барьеры и поможет активизировать деловое сотрудничество, упростив организацию B2B-переговоров и работу над совместными инвестиционными проектами.

    Кроме того, планируется запуск прямых авиарейсов из Минска в индийские города Мумбаи и Гоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Москва и Нью-Дели обсудили возможность отмены визовых сборов для путешественников.

    В конце прошлого года посол Индии в России Винай Кумар анонсировал выдачу бесплатных виз для российских туристов.

    Летом 2024 года Минск ввел безвизовый режим въезда для граждан 35 европейских стран.

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    15 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Европа столкнулась с масштабным падением уровня демократии

    Уровень демократии снизился более чем в половине стран Европы

    Tекст: Мария Иванова

    За последние пять лет уровень демократии снизился более чем в половине европейских стран, чаще всего страдали гражданские свободы и честность выборов.

    Более половины государств Европы за пять лет столкнулись с ухудшением демократических показателей, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Международного института демократии и содействия выборам.

    «Наиболее выраженное ухудшение ситуации [с демократией] наблюдалось в Европе и странах Америки: более половины государств в каждом из этих регионов столкнулись со снижением показателей как минимум по одному из оцениваемых факторов», – сообщается в документе. Отмечается, что с 2020 по 2025 год в Европе зафиксировано 77 случаев падения показателей, а улучшений – лишь 42.

    Оценка проводилась по 155 критериям. Чаще всего страдали гражданские свободы, доступ к правосудию и честность выборов. Свыше трети ухудшений – 28 случаев – пришлось на Восточную Европу. В Центральной Европе выявлено 18 случаев, в Южной – 16, а в Северной и Западной – 15 суммарно.

    Согласно исследованию, уровень свободы прессы снизился в Исландии, Италии и Британии, а свободы выражения – в Дании и Германии. При этом в Южной Европе за пять лет не зафиксировано ни одного улучшения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские эксперты указали на кризис демократии в странах Евросоюза.

    Правительство Швеции выделило средства на обеспечение свободных выборов в Восточной Европе.

    Американская пресса сообщила о провале стратегии изоляции правых политических сил в Германии.

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    15 сентября 2026, 11:23 • Новости дня
    Лукашенко решил встретиться с посланником Трампа по Белоруссии Коулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во Дворце Независимости официальные переговоры с американской делегацией, которую возглавляет специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул.

    Лукашенко встретится с американской делегацией, во главе которой спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщается в близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул Первого».

    В двустороннем диалоге также примет участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

    На прошлой неделе Лукашенко выразил готовность заключить соглашения любого масштаба с американскими властями.

    Белорусский лидер назвал условием для возобновления полноценного диалога возврат замороженных банками США 44 млн долларов.

    Весной политик уже проводил переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом.

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