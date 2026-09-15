Литва анонсировала вручение ноты протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

МИД Литвы: Вильнюс вручит ноту протеста Белоруссии из-за сбитого в стране БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Литва намерена направить Минску ноту протеста в связи с инцидентом со сбитым беспилотным аппаратом, передает РИА «Новости». «Во всех случаях, когда происходят нарушения воздушного пространства, мы получаем сообщение от Военно-воздушных сил – когда, где, место, координаты, что произошло. Во всех случаях мы готовим ноту и всегда вручаем ее той стране, откуда, скажем, прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси», – заявил телерадиокомпании LRT министр иностранных дел Кястутис Будрис.

Помимо вручения ноты, Вильнюс планирует провести консультации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Дальнейшие шаги будут предприняты после завершения расследования и установления принадлежности дрона по его обломкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник истребитель НАТО впервые сбил беспилотник в воздушном пространстве Литвы.

Ранее авиация альянса поднималась по тревоге в Литве из-за обычного метеозонда. До этого уже МИД Белоруссии выразил протест Вильнюсу из-за падения литовского дрона в Гродно.