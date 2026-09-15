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    15 сентября 2026, 17:08 • Новости дня

    Группа афганских мигрантов погибла от жажды в Иране

    Ariana News: Десятки афганских мигрантов погибли от жажды в Иране

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа из 17 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, погибла в пустыне при попытке пересечь границу Афганистана и Ирана, сообщил афганский новостной портал Ariana News.

    Трагедия произошла 10 сентября в районе деревни Сухтех Мок иранской провинции Сараван, передает РИА «Новости». Мигранты погибли от обезвоживания в пустыне по пути к родственникам. Обезвоженные тела доставили в морг соседнего города Хаш.

    «Не менее 17 афганских мигрантов, среди которых были женщины и дети, погибли от сильной жажды недалеко от города Сараван на юго-востоке Ирана при попытке нелегально перебраться в соседнюю страну», – сообщает Ariana news.

    По данным издания, пятеро погибших принадлежали к одной семье из афганской провинции Баглан: 45-летняя мать и четыре ее дочери в возрасте 14, 16, 18 и 22 лет. Родственники этой семьи живут в Сараване. Среди остальных жертв было как минимум шестеро детей младше 14 лет.

    Родные погибших рассказали, что во время перехода через пустыню у афганцев закончилась вода.

    Один из родственников добавил, что сопровождавшие группу мужчины в какой-то момент отделились от женщин и детей, оставив их без необходимого запаса питья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года власти Ирана потребовали от миллионов афганских мигрантов покинуть страну.

    Процесс массовой депортации беженцев вызвал гуманитарный кризис в соседнем государстве.

    До этого временное правительство Афганистана начало расследование убийства 250 мигрантов на иранско-пакистанской границе.

    14 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    Супертанкер El Gaia подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Супертанкер El Gaia пытался пройти через запретную зону в южной части Ормузского пролива и подорвался на минах, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Взрыв повредил судно, после чего на борту начался пожар, передает РИА «Новости».

    КСИР уточнил, что попытки потушить огонь на танкере не дали результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское управление по контролю за Персидским заливом обнародовало перечень из 77 кораблей, которым грозит конфискация при попытке пересечь Ормузский пролив из-за нарушения правил судоходства.

    В прошлом месяце управление пригрозило нарушителям правил пересечения Ормузского пролива арестом и конфискацией.

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    15 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон: США потратили 22 млрд долларов на боеприпасы для ударов по Ирану

    Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану
    @ Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе военной кампании против Ирана американские вооруженные силы израсходовали боеприпасы на сумму, превышающую 22 млрд долларов, говорится в докладе Пентагона.

    Во время военной кампании против Ирана Соединенные Штаты израсходовали боеприпасов на общую сумму 22 млрд долларов. Эта информация содержится в докладе генерального инспектора Пентагона, передает РИА «Новости».

    «Оценка включает в себя общие расходы на операцию «Эпическая ярость» в размере 7,4 млрд долларов, расходы в 22,3 млрд долларов на израсходованные боеприпасы и потерю оборудования на 3,7 млрд долларов», – говорится в документе.

    Отмечается, что приведенные цифры являются приблизительными. Бюджет операции не был одобрен Конгрессом США, что затрудняет составление подробной финансовой отчетности.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что за время конфликта американские военные практически исчерпали запасы малозаметных крылатых ракет, выпустили десятилетнюю норму Tomahawk и потратили двухлетний объем производства ракет для систем Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие расходы Вашингтона на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов. Кроме того, американские военные потратили почти 80% запасов перехватчиков для ключевых систем ПРО. Также вооруженные силы США практически исчерпали свой арсенал высокоточных дальнобойных ракет.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 08:27 • Новости дня
    Хуситы ударили ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии

    Атаки хуситов на юге Саудовской Аравии привели к ранению 13 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночных ударов йеменских повстанцев-хуситов по южным регионам Саудовской Аравии ранения получили 13 мирных жителей.

    Представитель арабской коалиции Турки аль-Малики сообщил о последствиях ударов шиитского движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости».

    По его словам, атаки были направлены на южные районы королевства.

    «Хуситы атаковали города Хамис Мушейт, Абху и Таиф с применением баллистических ракет и беспилотников. В результате атак пострадали 13 мирных жителей, повреждены семь жилых домов и два автомобиля», – заявил аль-Малики.

    Он подчеркнул, что действия хуситов носят преднамеренный характер и направлены на эскалацию конфликта. Саудовская Аравия намерена дать жесткий ответ на эти выпады.

    В свою очередь, военный представитель хуситов Яхья Сариа ранее заявил, что Эр-Рияд за пять дней нанес более 300 авиаударов по территории Йемена. В результате этих бомбардировок в провинции Таиз погибли два подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы атаковали авиабазу в городе Хамис-Мушайт десятками ракет.

    Неделей ранее шиитское движение нанесло удары по объектам нефтяной компании Saudi Aramco.

    В начале прошлого месяца в результате обстрела саудовской провинции Наджран пострадали 11 мирных жителей.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    14 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Масштабные протесты из-за подорожания топлива вспыхнули в Сирии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сирии начались самые масштабные акции протеста со времени свержения Башара Асада из-за резкого роста стоимости нефтепродуктов.

    После резкого повышения правительством цен на топливо в стране начались массовые волнения, сообщают Reuters и Al Jazeera. Демонстранты жгли шины и блокировали ключевые автомагистрали, включая трассу между Дамаском и Алеппо. Протесты также охватили Хаму, Хан-Шейхун и Маарат-ан-Нуман, передает РБК.

    Участники акций потребовали отставки министров энергетики и экономики Мухаммеда аль-Башира и Мухаммада Нидаля аш-Шаара, а также главы Сирийской нефтяной компании. Поводом для недовольства стало решение властей от 12 сентября увеличить стоимость дизельного топлива на 40%, до 175 сирийских фунтов (1,32 доллара) за литр.

    Помимо этого, правительство повысило цены на бытовой и промышленный газ на 9%, на бензин АИ-95 – на 28%, а на АИ-90 – на 26%. Представитель Минэнерго Сирии Абдулхамид Салат объяснил эти меры ростом мировых закупочных издержек и зависимостью страны от импорта. Ведомство отметило, что корректировка цен поможет Сирийской нефтяной компании финансировать поставки и поддерживать местный рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада переживают острейший кризис из-за нехватки дизельного топлива.

    В конце 2024 года Мухаммед аль-Башир возглавил сирийское временное правительство.

    Вскоре после смены власти в нескольких городах Сирии вспыхнули массовые протесты из-за нападения на алавитское святилище.

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    14 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    @ Demian Stringer/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский банк ВТБ оказался среди финансовых организаций с наиболее масштабными санкционными ограничениями, сообщило Министерство финансов США.

    «ВТБ входит в число финансовых организаций мира, в отношении которых действуют наиболее масштабные финансовые ограничения», – говорится в заявлении ведомства.

    Американское министерство также предупредило, что любое взаимодействие с российским банком может повлечь серьезные санкционные риски для структур из США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес российский банк ВТБ в иранский санкционный список.

    Ранее американское ведомство добавило в тот же перечень турецкий банк Golden Global с его дочерними структурами.

    Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности как заключения сделки с Тегераном, так и продолжения санкционного давления или новых ударов.

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    15 сентября 2026, 02:11 • Новости дня
    CENTCOM назвало заявление Ирана о подрыве супертанкера El Gaia на мине ложью

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявление иранского Корпуса стражей исламской революции, что шедший под флагом Панамы супертанкер El Gaia подорвался на морской мине в Ормузском проливе.

    По заявлению CENTCOM в X, судно El Gaia было выведено из строя иранской ракетой еще месяц назад.

    В минувшие выходные Тегеран вновь атаковал этот танкер, использовав беспилотник, говорится в сообщении. В момент удара корабль находился в водах у побережья Омана. Сейчас поврежденное судно буксируется силами регионального партнера Соединенных Штатов.

    «Ложное заявление КСИР – это еще один пример их лжи и попыток запугивания, пока они пытаются препятствовать проходу коммерческих судов в проливе», – подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве супертанкера El Gaia на минах в Ормузском проливе.

    В конце августа Центральное командование вооруженных сил США заявило, что провело точечную операцию против КСИР для защиты коммерческого судоходства.

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    14 сентября 2026, 22:47 • Новости дня
    Хуситы заявили о захвате в плен 800 бойцов на юго-востоке Йемена

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники йеменского движения «Ансар Алла» захватили порядка 800 человек во время ожесточенных вооруженных столкновений с правительственными войсками на юго-востоке Йемена, заявил глава учрежденного хуситами комитета по делам военнопленных Абдель Кадер Мортада.

    Мортада заявил, что в ходе военной операции на западном побережье отряды «Ансар Аллах» взяли в плен 800 человек, передает ТАСС.

    Председатель высшего политического совета движения Махди аль-Машат объявил о всеобщей амнистии. Мера коснется участников вооруженных столкновений, которые добровольно сложат оружие и отправятся по домам.

    Представители хуситов также высказались о региональных мирных инициативах. В организации отметили готовность поддержать любые усилия арабских государств ради прекращения противостояния и полного снятия блокады с Йемена.

    На западном побережье Йемена резко обострились боевые действия между правительственными силами и хуситами.

    Йеменская армия уничтожила военную технику мятежников в районе порта Моха.

    Движение «Ансар Алла» заявило о захвате шести округов в провинциях на Красном море.

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    15 сентября 2026, 00:47 • Новости дня
    Саудовская авиация ударила по Йемену

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Саудовской Аравии атаковали цели у города Зубаб на побережье Красного моря в провинции Таиз в Йемене, сообщает агентство SABA, близкое к йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы).

    По данным SABA, в результате авиаударов есть жертвы среди мирных жителей.

    Точное число погибших и раненых пока не уточняется, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Ансар Алла» атаковало авиабазу имени короля Халеда в Саудовской Аравии десятками ракет и беспилотников.

    Ранее хуситы заявили о взятии под контроль шести округов в йеменских провинциях Таиз и Ходейда.

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    15 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Цена дизеля в Турции впервые в истории почти достигла 100 лир за литр

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость дизельного топлива на автозаправках Турции впервые в истории страны приблизилась к отметке 100 лир за литр (более 2 долларов), сообщают информационные агентства.

    Цены на дизельное топливо в Турции устанавливаются властями еженедельно и зависят от мировых цен на нефть и газ, передает РИА «Новости».

    В ночь на вторник стоимость выросла на 7%, или на 6,62 лиры. В Стамбуле литр дизтоплива стоит около 95,6 лиры (1,97 доллара), в Анкаре – 96,7 лиры, а в Анталье – более 98 лир (2,02 доллара).

    Самые высокие цены зафиксированы в восточных провинциях страны – Ване, Мардыне, Муше, Тунджели, Ыгдыре и Ширнаке. Рекордная стоимость отмечена в юго-восточной провинции Хаккяри – 98,47 лиры за литр (2,02 доллара).

    Бензин на турецких АЗС с субботы впервые в истории страны превысил отметку в 80 лир за литр. В туристических провинциях Мугла и Анталья литр бензина обойдется в 82,5 лиры (1,7 доллара).

    Турция активно импортирует нефть и дизельное топливо, в том числе из России: по данным EPDK, в июне поставки российского дизтоплива выросли на 6,3% и достигли 772 тыс. тонн.

    Рост цен сдерживает введенный весной механизм субсидий – министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти в случае резкого скачка цен компенсируют до 75% роста за счет собранных налогов. Похожая схема уже применялась в стране до 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива, и особенно остро дефицит дизеля ощущается в Западной Европе и США.

    В США стоимость дизельного топлива выросла до рекордного уровня.

    В Сирии из-за резкого повышения цен на топливо вспыхнули масштабные протесты с требованием отставки министров энергетики и экономики.

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    14 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    США внесли российский банк ВТБ в иранский черный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов расширило действующие ограничительные меры в отношении крупного российского банка ВТБ, добавив его в специальный санкционный перечень по Ирану.

    Соответствующее заявление было официально опубликовано американским финансовым ведомством, передает ТАСС. Отмечается, что первые секторальные санкции Вашингтон начал применять против ВТБ еще в 2014 году.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В начале сентября американское ведомство внесло турецкий банк Golden Global в иранский санкционный список.

    Двумя годами ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в нарушении антироссийских ограничений.

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    14 сентября 2026, 23:46 • Новости дня
    Беспилотник ударил по рыболовецким лодкам в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В иранской провинции Хормозган беспилотник атаковал две рыболовецкие лодки в районе Ормузского пролива, сообщил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси.

    Инцидент произошел в понедельник вечером в районе порта Карган в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    «Две рыболовецких лодки в районе порта Карган в Ормузском проливе подверглись беспилотной атаке преступного противника», – приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.

    Нафиси сообщил, что несколько рыбаков пропали без вести. Сейчас продолжаются их поиски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский разведывательный надводный беспилотник Saildrone в акватории Ормузского пролива.

    Иранские системы противовоздушной обороны сбили американский дрон MQ-1 над этим стратегическим районом.

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    15 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии

    Остановка саудовского нефтепровода привела к росту цен на нефть марки Brent

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость нефти марки Brent превысила 107 долларов за баррель из-за продолжающейся приостановки работы стратегически важного трубопровода Восток – Запад в Саудовской Аравии.

    Нефть марки Brent торгуется выше 107 долларов за баррель, приближаясь к майским максимумам. Основной причиной скачка котировок стала приостановка саудовского трубопровода Восток – Запад после серии атак, пишет Bloomberg.

    Точные сроки восстановления инфраструктуры пока неизвестны. По данным региональных властей, объект может простаивать несколько недель, однако министр энергетики США Крис Райт ожидает скорого возобновления перекачки. В корпорации Saudi Aramco ситуацию пока не комментируют.

    Аналитики Goldman Sachs назвали удары по нефтяной инфраструктуре существенной эскалацией ближневосточного конфликта. Эксперты Bank of America не исключают роста цен до 150 долларов за баррель в случае перманентного вывода из строя ключевых объектов Эр-Рияда.

    Рынок также реагирует на общую нестабильность в регионе. На фоне противостояния США и Ирана участились атаки на суда в Ормузском проливе. Ситуация усугубляется отсутствием дипломатического прогресса: секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи исключил переговоры с Вашингтоном до выполнения условий Тегерана, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа.

    Дополнительное давление на рынок оказывают последствия спецоперации на Украине и атаки йеменских хуситов на гражданские объекты в саудовских городах Хамис-Мушайт, Абха и Эт-Таиф. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова Дональда Трампа о достижении договоренностей по прекращению взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяную инфраструктуру королевства повредила массированная атака беспилотников со стороны Ирака. Затем эти удары полностью остановили работу ключевого трансаравийского трубопровода. При этом ранее Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива на фоне региональной нестабильности.

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    15 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    WSJ: OpenAI приостановила создание гигантского дата-центра в ОАЭ

    OpenAI заморозила проект дата-центра в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания OpenAI отложила аренду вычислительного комплекса в Эмиратах мощностью в пять ядерных реакторов из-за военных повреждений аналогичных объектов.

    Разработчик искусственного интеллекта пересмотрел планы по расширению присутствия на Ближнем Востоке, пишет Wall Street Journal.

    Ранее предполагалось, что корпорация станет ключевым арендатором нового масштабного инфраструктурного объекта в Абу-Даби, отмечает РИА «Новости».

    «Реализация этой сделки, судя по всему, приостановлена… OpenAI до сих пор не подписала договор аренды для данного проекта», – отмечает издание.

    В мае 2025 года агентство Bloomberg сообщало о намерениях создать в Эмиратах крупнейший в мире вычислительный кластер. Его энергопотребление должно было равняться мощности пяти ядерных реакторов.

    Сейчас комплексы Amazon Web Services в Абу-Даби и Бахрейне практически не работают из-за повреждений в ходе конфликта. Клиентам рекомендовали перенести данные, что создает серьезные риски для многомиллиардных инвестиций бизнеса из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года иранские дроны атаковали дата-центр Amazon Web Services в ОАЭ.

    Позднее Тегеран пригрозил ударами по крупнейшим американским IT-компаниям.

    В прошлом году Илон Маск пытался сорвать сделку OpenAI по строительству вычислительного комплекса в Эмиратах.

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    15 сентября 2026, 09:51 • Новости дня
    Саудовская Аравия нанесла авиаудар по муниципалитету в Йемене

    Авиация Саудовской Аравии ударила по комплексу местных властей в йеменском Таизе

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боев за стратегически важную провинцию Таиз саудовские военные самолеты атаковали административный комплекс, ранив нескольких человек.

    Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли авиаудар по зданию муниципалитета в районе Хадир, передает РИА «Новости». По данным подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah, в результате атаки есть раненые.

    В настоящее время на юго-западе страны продолжаются ожесточенные бои. Проправительственные силы Йемена при поддержке Эр-Рияда ведут боевые действия против сил движения «Ансар Алла».

    Стороны сражаются за контроль над стратегически важной провинцией Таиз. Этот регион имеет ключевое значение благодаря выходу к Красному морю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовская авиация ударила по целям около города Зубаб в йеменской провинции Таиз.

    Несколькими днями ранее движение «Ансар Алла» объявило о захвате шести округов в этом регионе.

    В ответ на бомбардировки Йемена хуситы атаковали военную базу и объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

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