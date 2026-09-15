Прокуратура потребовала пожизненного срока для маньяка Гаськова

Гособвинение попросило пожизненного срока для убийцы десяти человек Гаськова

Tекст: Мария Иванова

Серийному убийце Алексею Гаськову, обвиняемому в десяти убийствах, государственный обвинитель предложил назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, подчеркнув циничный и беспринципный характер преступлений, сообщает ТАСС.

Установлено, что в период с марта по ноябрь 2002 года Гаськов, действуя с особой жестокостью, совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях. Жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки. Злоумышленник выбирал жертв в парках и общественных местах, под предлогом знакомства уводил их в безлюдные места, совершал насильственные действия сексуального характера, а затем убивал с целью сокрытия преступлений.

Также в период с 2020 по 2024 год в Бердске Новосибирской области Гаськов совершал изнасилования и развратные действия в отношении несовершеннолетней падчерицы, вовлекая ее в употребление алкоголя для подавления воли.

Раскрытие серии стало возможным благодаря задержанию Гаськова в Новосибирской области по подозрению в другом особо тяжком преступлении. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мособлсуд начал процесс над маньяком Гаськовым.

До этого обвиняемый был передан в суд по делу об убийствах и изнасилованиях.

Ранее Гаськов признался в «ста с лишним» убийствах.