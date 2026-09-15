Премьер Польши предрек немыслимый рост цен на бензин

Дональд Туск предупредил о рекордном подорожании топлива

Tекст: Денис Тельманов

Выступая на заседании правительства, глава кабинета министров анонсировал беспрецедентное удорожание бензина, передает РИА «Новости».

«Мы скоро будем иметь рекордные цены на топливо. Такие, которые никому не снились в самых худших снах», – заявил политик.

Ответственность за кризис премьер возложил на президента Кароля Навроцкого, который отказался утвердить проект о налогообложении дополнительных доходов корпораций.

По словам главы кабмина, концерн Orlen заработал за первое полугодие почти 16 млрд злотых чистой прибыли, тогда как в прошлом году показатель составил менее шести миллиардов.

Правительство намерено повторно внести инициативу на рассмотрение сейма. Если глава государства одобрит документ, власти обещают немедленно возобновить программу снижения розничных цен за счет отмены НДС и акцизов.

Предыдущая программа сдерживания стоимости горючего завершилась 1 сентября. После возвращения ставки НДС с 8% до 24% средняя цена дизеля на заправках подскочила до 8,5 злотого за литр, а бензина АИ-95 – до 7,65 злотого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов Польши оценило потери бюджета от президентского вето на топливные законы в миллиарды долларов.

Еврокомиссия разрешила странам Евросоюза самостоятельно вводить налоги на сверхприбыли энергетических компаний.

Месяцем ранее снижение ставки НДС на бензин спровоцировало ажиотажный спрос на польских заправках среди жителей Германии.