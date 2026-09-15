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    15 сентября 2026, 14:37 • Новости дня

    Студент из Томска возглавил радиолокационную станцию в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Учащийся Томского политехнического университета Николай Иванов стал начальником радиолокационной станции в зоне специальной военной операции, круглосуточно выявляя вражеские беспилотники.

    Студент второго курса Томского политехнического университета Николай Иванов весной этого года принял решение служить по спецконтракту в войсках беспилотных систем, сообщает канал «Герои спецоперации Z» в Max.

    Сейчас молодой человек несет службу в зоне специальной военной операции, занимая должность начальника радиолокационной станции. В его обязанности входит круглосуточное наблюдение за воздушным пространством и поиск целей противника. Выявленные угрозы затем уничтожаются расчетами FPV-перехватчиков.

    Отмечается, что военнослужащий окончил школу с серебряной медалью и был отличником в университете. К выполнению боевых задач он подходит с максимальной ответственностью.

    «Каждый сбитый вражеский дрон – это спасенная жизнь бойца или сохраненная техника», – уверен Николай Иванов.

    Весной студент Томского политехнического университета Николай Иванов объяснил решение пойти в войска беспилотных систем желанием применить свои знания на службе Родине.

    В августе учащийся Донецкого государственного университета Герман Родионов стал оператором-сапером по специальному контракту без оформления академического отпуска.

    Студент Кубанского государственного университета физической культуры Федор Горшунов также успешно совместил дистанционное обучение с выполнением боевых задач в расчете FPV-дронов.

    14 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников
    @ wyffest.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабное Шествие молодежи мира объединило десять тыс. участников Международного фестиваля молодежи 2026 года в Екатеринбурге. Представители разных стран вышли на парад в национальных костюмах, с флагами, музыкальными инструментами и атрибутикой своих народов.

    Грандиозное событие состоялось на улицах специально созданного Города молодежи мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В масштабном шествии приняли участие десять тыс. человек, которые представили культуру своих народов с помощью национальных костюмов, флагов и традиционных музыкальных инструментов. Главной идеей карнавала стал «Ритм мира», объединивший звучание разных уголков планеты.

    «Для меня это один из самых ярких моментов Фестиваля. Очень ценно иметь возможность показать африканскую культуру всему миру. Когда оказываешься среди представителей разных народов и видишь их эмоции, чувствуешь невероятную энергию вокруг», – заявил участник из Демократической Республики Конго Арсен Валла.

    Другая участница, китаянка Чжан Юйти, отметила важность подобных встреч для открытой демонстрации своих традиций. По ее словам, взаимный интерес помогает воспринимать культурные различия как шанс узнать мир шире и найти общие ценности.

    Маршрут парада разделили на тематические музыкальные зоны, отражающие традиции Латинской Америки, Востока, Азии и Африки. Финальной точкой стало единое пространство, где выступили известные артисты, включая Антоху МС и рэпера ST. В мероприятии также поучаствовали иностранные делегации из Китая, Кубы, Индии и других государств.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Организаторы отобрали для участия в мероприятии десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей этого события.

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    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
    @ Евгения Летта/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.

    Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.

    Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.

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    15 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева
    Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева
    @ предоставлено организаторами

    Параальпинист Рустам Набиев поделился историей своего восхождения на Эверест на премьере шоу «Вызов» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге состоялась премьера проекта «Вызов». Одним из главных героев стал Рустам Набиев, который первым в мире покорил Эверест на одних руках. Ранее мужчина лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске.

    На сцене блогер поделился личным опытом преодоления трудностей. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», – признался Рустам Набиев.

    Спикер призвал аудиторию не сдаваться в тяжелые моменты и не зависеть от чужого мнения.

    По его словам, после получения травмы многие говорили об окончании прежней жизни, однако он предпочел сделать все по-своему. Параальпинист подчеркнул, что невозможное существует лишь до тех пор, пока кто-то не докажет обратное.

    Он прозвучал настолько искренне, что зал не смог сдержать слёз.

    Само шоу объединило восемь вдохновляющих историй людей из разных стран. Мероприятие реализуется арт-кластером «Таврида» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

    Фестиваль собрал 10 тыс. молодых лидеров со всего мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года параальпинист Рустам Набиев добрался до вершины Эвереста на одних руках. На высочайшей горе планеты спортсмен развернул российский государственный флаг. В начале сентября он в пятый раз поднялся на Эльбрус без использования канатной дороги.

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    15 сентября 2026, 10:31 • Новости дня
    Politico: Российский корабль выпустил сигнальные ракеты по датскому вертолету

    Tекст: Мария Иванова

    Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону военного вертолета у южного побережья Дании, что вызвало обеспокоенность в Копенгагене, пишут западные СМИ.

    Вооруженные силы Дании сообщили в понедельник вечером, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по военному вертолету, передает Politico.

    «Российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты по вертолету. Одна из выпущенных ракет прошла на небольшом расстоянии от вертолета», – говорится в заявлении датских военных.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент частью гибридной войны против Европы, направленной на запугивание и внесение разногласий. Она подчеркнула необходимость укрепления обороны Дании и Европы в ответ на действия России.

    Глава министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что вертолет подвергся обстрелу сигнальными ракетами во время планового фотографирования российского корабля у берегов Гедсера

    В связи с ситуацией посла России вызвали для объяснений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

    Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за ее конфронтационного курса.

    Весной десять европейских стран во главе с Великобританией договорились о создании объединенных военно-морских сил для сдерживания российской угрозы.

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    15 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    В «Единой России» предложили учитывать позицию родителей по пятидневке в школах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Введение свободной субботы в школах не должно приводить к уплотнению расписания в будние дни, заявила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алена Аршинова.

    При формировании учебного графика необходимо учитывать реальную нагрузку и мнение родителей, заявила Аршинова, сообщается на сайте ЕР.

    «Механический перенос субботних уроков на будни только усилит усталость школьников. Особенно это актуально для школ, где дети уже учатся во вторую смену и проводят значительную часть дня в образовательном учреждении. Пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять ее форму», – подчеркнула она.

    Парламентарий отметила, что партия выступает за рациональное распределение учебного времени и сокращение вторых смен. По ее словам, при составлении расписания важно оценивать всю нагрузку ребенка, включая количество и продолжительность уроков.

    Смысл пятидневки заключается в предоставлении дополнительного времени для семьи, спорта и творчества, что соответствует партийной программе комфортной школы.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    14 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика зарезали во Львове

    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика Амаева зарезали во Львове

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тело воевавшего на стороне ВСУ Хаважа Амаева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), входившего в состав запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия», с множественными ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир украинского Львова, сообщили в российских силовых структурах.

    «Во Львове убит известный ичкерийский террорист Хаваж Амаев по кличке Зумсо. Он воевал против российских войск в Чеченской Республике, в Сирии и теперь на Украине. Имел звание полковника ЧРИ и состоял в подразделении ГУР», – рассказал источник РИА «Новости».

    Уроженец Чечни с 2003 года участвовал в нападениях на российских военнослужащих и мирных жителей на Северном Кавказе. Позже он отправился в Сирию, где воевал против правительства Башара Асада и записывал видео с угрозами главе республики Рамзану Кадырову.

    Источник отметил, что после отбытия наказания в Греции преступник получил статус беженца в Польше, а в начале 2022 года прибыл на Украину для участия в боях против ВС РФ. По подозрению в расправе задержан проживавший с убитым украинец, при этом мотивом мог стать конфликт между СБУ и ГУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники СБУ и ГУР устроили вооруженный конфликт в Киеве.

    Весной Росфинмониторинг внес «Чеченскую Республику Ичкерию» в перечень террористических организаций.

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    14 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    В США назвали Москву «страной технологических чудес»

    NYT: Москва стала страной технологических чудес

    В США назвали Москву «страной технологических чудес»
    @ Елена Мельникова/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская газета The New York Times (NYT) назвала российскую столицу страной технологических чудес.

    Журналисты отметили, что жизнь москвичей стала значительно проще и безопаснее благодаря развитию мощной цифровой инфраструктуры. «Сегодняшняя Москва – это страна технологических чудес. Вы можете использовать лицо для оплаты практически всего, например, проезда в метро или даже для оформления покупки квартиры», – говорится в публикации NYT.

    Авторы материала обратили внимание на роботов-курьеров, которые доставляют продукты по тротуарам за 15 минут. Издание также подчеркнуло, что в этом году планируется начать коммерческую эксплуатацию беспилотных такси. Городские власти разработали передовую систему, обеспечивающую современные удобства для жителей.

    Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил роль столичной науки в достижении технологического суверенитета страны.

    Глава государства привел Москву в качестве примера успешного применения инноваций в социальной сфере.

    Мэр города Сергей Собянин объяснил значительное снижение уровня преступности внедрением новых цифровых систем.

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    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    14 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза

    Каллас: ЕС нуждается в собственном флоте ледоколов

    Каллас призвала создать ледокольный флот Евросоюза
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости создания флота ледоколов для Евросоюза на фоне изменения климата и геополитической обстановки.

    Глава европейской дипломатии выступила с заявлением на пресс-конференции по случаю Арктического саммита ЕС, передает ТАСС. «Учитывая текущую геополитическую ситуацию и изменение климата, которое открывает морские пути, нам нужно больше ледоколов», – сказала Каллас.

    Дипломат отметила, что Финляндия обладает большим опытом в строительстве подобных судов. При этом она подчеркнула, что для приобретения флота Евросоюз выберет того подрядчика, который предложит наиболее выгодные условия сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить часть военных ассигнований ЕС на закупку европейского ледокола.

    В прошлом году финская компания Aker Arctic предложила помощь США в строительстве новых ледоколов.

    Неделей ранее страны Евросоюза вынудили Каю Каллас отменить запуск новой оборонной группы.

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    15 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии

    ЕС решил перевести замороженные российские резервы под собственную юрисдикцию

    Евросоюз решил забрать замороженные активы России из Бельгии
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские чиновники намерены вывести заблокированные средства России из бельгийского депозитария для упрощения распределения ответственности между странами блока.

    Брюссель рассматривает возможность перемещения суверенных резервов в Европейский инвестиционный банк, пишут «Известия». Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил: «Как представляется, Евросоюз в своем «заукраинском» запале объективно переоценил свои возможности и дошел до их предела в части удовлетворения постоянно растущих потребностей киевского режима».

    Поиск новых механизмов связан с нехваткой средств для поддержки Киева, которому не хватит выделенных 90 млрд евро. Владимир Зеленский дополнительно запросил 27 млрд долларов до конца года. Сейчас основная часть замороженных средств на сумму около 180 млрд евро хранится в Бельгии, которая выступает против их конфискации.

    Перевод активов позволит распределить юридическую ответственность за их использование на весь Евросоюз. Однако эксперты предупреждают, что создание новой структуры потребует сложной правовой базы и может снизить инвестиционный рейтинг европейских финансовых институтов. Кроме того, подобные шаги грозят массовым выводом средств из депозитария Euroclear странами Глобального Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики предложили переместить суверенные средства России из бельгийского депозитария в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных резервов.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных капиталов.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    В США начали ограничивать продажу товаров в одни руки из-за дефицита
    @ Calvin Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская торговая сеть Costco ввела ограничения на покупку моторного масла Kirkland Signature на фоне мирового дефицита сырья для его производства. Покупателям разрешено приобретать не более двух упаковок за семь дней, при этом цена масла почти удвоилась.

    Как пишет New York Post, на сайте сети комплект из двух канистр синтетического масла марок 0W-20 и 5W-20 общим объемом 10 кварт (около 9,46 литра) стоит 57,99 долл. Ранее такое количество масла можно было купить примерно за 30 долл.

    Причиной ограничений стал недостаток базовых масел III группы – сырья, которое широко используется при изготовлении синтетических моторных масел. Его поставки сократились из-за остановок производства и перебоев на Ближнем Востоке.

    По словам президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу, дефицит затронул прежде всего высококачественные компоненты для синтетических смазочных материалов. Как сообщает Ассоциация независимых производителей смазочных материалов (ILMA), до перебоев страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в базовых маслах III группы. Война в Иране привела к повреждениям и остановкам крупных производств в Катаре, Бахрейне и ОАЭ.

    Одним из наиболее серьезных ударов стало повреждение предприятия Shell Pearl в Катаре, которое поставляло около 30 тыс. баррелей (примерно 4,77 млн литров) в сутки. В апреле ассоциация оценивала срок его ремонта как минимум в год.

    Даже улучшение условий судоходства не устранило дефицит: восстановить поврежденные мощности и восполнить истощенные запасы быстро невозможно. Производители смазочных материалов ищут альтернативные поставки, в том числе в Южной Корее, которая сама существенно зависит от импорта ближневосточной нефти.

    Нехватка сырья уже отразилась на ценах. С марта по август индекс цен производителей готовых смазочных материалов вырос примерно на 15,8%. Исследование розничных цен на 97 наименований моторного масла показало подорожание на 24,2% с февраля по август. По данным отраслевых публикаций, компания Valvoline оценила увеличение стоимости замены масла из-за подорожания смазочных материалов в 5–7 долл.

    Одновременно в США дорожает топливо. Согласно приведенным изданием данным Управления энергетической информации, бензин стоил 4,16 долл. за галлон (около 3,79 литра), а автомобильное дизельное топливо – рекордные 5,97 долл. за тот же объем. Более свежие данные Американской автомобильной ассоциации показывали рост цен на дизель выше шести долл. за галлон, на бензин – примерно до 4,29 долл.

    Нефть тем временем вновь подорожала более чем до 100 долл. за баррель. Это усиливает давление на производителей масел: переработчикам становится выгоднее направлять сырье на выпуск бензина, дизеля и авиационного топлива. В ILMA предупреждают, что напряженная ситуация на американском рынке базовых масел может сохраниться до 2027 года, когда ожидается начало ввода новых отечественных мощностей по производству масел III группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада столкнулись с острейшим топливным кризисом. Стоимость галлона дизеля в американской Калифорнии впервые в истории достигла восьми долларов. Средняя цена этого вида горючего по всем Соединенным Штатам выросла до рекордных 5,85 доллара.

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