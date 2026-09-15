Путин высоко оценил работу Роспотребнадзора в России и мире

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Работа чрезвычайно важная. У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа и результат хороший. И внутри страны, и в контактах в работе с нашими коллегами за рубежом, причем в разных регионах мира», – сказал президент, передает РИА «Новости».

В ходе беседы он поинтересовался готовностью службы к предстоящему осенне-зимнему периоду, в который обычно происходят заболевания ОРВИ и гриппом.

«Все-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и т. д. Как ситуация?» – спросил Путин.

Президент обратил внимание на сложность этого времени года с точки зрения контроля за здоровьем граждан, обеспечения достаточного количества вакцин и общей готовности профильных структур к так называемому гриппозному сезону.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Поповой.

До этого Роспотребнадзор предупредил о сезонном всплеске заболеваемости ОРВИ во второй декаде сентября.

Глава ведомства сообщала о полной замене состава вакцин от гриппа.