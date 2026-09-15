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    15 сентября 2026, 14:36 • Новости дня

    Путин обсудил с главой Роспотребнадзора готовность ведомства к сезону гриппа

    Путин обсудил с Поповой готовность Роспотребнадзора к сезону гриппа в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на которой обсуждалась готовность ведомства к сезону гриппа и ОРВИ.

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил готовность санитарных служб к осенне-зимнему периоду. Глава государства поинтересовался у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой текущей ситуацией и наличием необходимых вакцин, передает РИА «Новости».

    «Как вы оцениваете ситуацию сегодня у нас? Тем более, что не за горами, как у нас в народе говорят, «гриппозный сезон». Все-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и т. д. Как ситуация?» – спросил Владимир Путин.

    В ответ Анна Попова заверила, что готовность к эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ оценивается как высокая. По ее словам, благодаря большому охвату вакцинацией Россия переносит такие периоды спокойнее многих других стран.

    Главной особенностью текущего сезона стала полная замена состава вакцины против гриппа по всем трем компонентам, добавила Попова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу главы государства с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

    Руководитель профильного ведомства поручила тщательно проверить готовность российских больниц к новому эпидемиологическому сезону.

    Эпидемиологи спрогнозировали сопоставимую с прошлыми годами интенсивность грядущего сезона по гриппу и ОРВИ.

    12 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания

    Daily Mail: Боль в ногах оказалась симптомом опасного заболевания сердца

    Врач рассказал, какая боль в стопе является симптомом опасного заболевания
    @ Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

    Боль в ногах в состоянии покоя может свидетельствовать об опасном сердечном заболевании, требующем немедленного медицинского вмешательства для предотвращения тяжелых последствий.

    Жгучая боль в стопах и пальцах ног, возникающая даже в состоянии покоя, может быть признаком хронической ишемии, угрожающей потерей конечности (ХИУПК) – тяжелой формы заболевания периферических артерий. Об этом в статье для Daily Mail рассказал британский подиатр, магистр наук (MSc) Джонатан Броклхерст.

    Речь идет о так называемой боли покоя. Она появляется, когда человек не ходит и не переносит вес на больную ногу, а чаще всего ощущается в стопе или пальцах. По словам специалиста, пациенты описывают ее как сильное жжение, которое может усиливаться ночью.

    ХИУПК развивается на поздней стадии периферической артериальной болезни. При этом в артериях накапливаются атеросклеротические бляшки, сосуды сужаются, а кровоснабжение ног и стоп резко ухудшается. Без своевременного лечения заболевание может привести к незаживающим ранам и язвам, отмиранию тканей и ампутации. Кроме того, выраженное поражение артерий ног часто связано с распространенными сосудистыми нарушениями и повышает риск инфаркта и инсульта.

    Броклхерст назвал несколько признаков, на которые следует обратить внимание: жгучую боль в стопах, выпадение волос на ногах, бледную и блестящую кожу, сильные судороги или боль в ногах при ходьбе, а также посинение или фиолетовый оттенок пальцев.

    По данным, приведенным специалистом со ссылкой на  «Журнал сосудистой хирургии», около 80% пациентов с болью покоя могут умереть в течение десяти лет после постановки диагноза. При этом раннее обращение за медицинской помощью повышает шансы остановить развитие болезни и сохранить конечность.

    В качестве факторов риска Броклхерст назвал курение, чрезмерное употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. Для лечения могут использоваться препараты, снижающие риск образования тромбов, уровень холестерина и артериальное давление. При необходимости врачи проводят ангиопластику, устанавливают стенты или выполняют операцию шунтирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские специалисты назвали боль в конечностях первым признаком образования тромбов. Кардиолог Иван Ефремкин отнес отек и боль в икроножной мышце к симптомам смертельно опасного сгущения крови. Владивостокские врачи извлекли из ноги пациента пятнадцатисантиметровый тромб для предотвращения ампутации.

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    13 сентября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

    «Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии.

    «На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», – заявил глава государства.

    Президент отметил важность дружбы и согласия между народами. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ всех людей к образованию, медицине и новейшим технологиям независимо от их гражданства и финансового положения.

    В завершение обращения Владимир Путин выразил уверенность в успехе молодого поколения. Он пригласил иностранную молодежь присоединяться к российским проектам для построения нового открытого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    В августе организаторы завершили отбор десяти тысяч участников из 191 страны мира. Масштабное мероприятие стартовало в уральской столице 11 сентября.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    12 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню «Матушка-земля».

    Кадры с прошедшего в Нью-Дели саммита БРИКС разместили в официальном аккаунте индийского правительства в соцсети, передает ТАСС. В качестве звуковой дорожки к ролику авторы выбрали популярный хит «Матушка-земля».

    На опубликованной записи запечатлены моменты общения политиков. Кроме того, показан эпизод вручения российскому президенту переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал». Также в монтаж включили фрагменты с международной промышленной выставки «Иннопром».

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. После встречи политики поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    12 сентября 2026, 15:19 • Новости дня
    Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами пока не принято

    Tекст: Вера Басилая

    Пока не определено, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в американский Майами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, решение о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в американский Майами пока не принято, передает ТАСС.

    «Мы – неизвестно, поедем ли туда, в Майами», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос агентства.

    Заявление прозвучало на фоне слов Владимира Зеленского о желании провести встречу с российским лидером в рамках данного мероприятия.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие президента России на саммите G20 в Майами.

    Администрация США намеревалась пригласить российского лидера на это декабрьское мероприятие.

    В Кремле оставили открытым вопрос о личном визите Путина в Майами.

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    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    13 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Путин отметил вклад Розенбаума в реализацию благотворительных инициатив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем, особо отметив его активную благотворительную деятельность, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. В обращении отмечается значимый вклад артиста в реализацию востребованных гуманитарных и благотворительных инициатив.

    «Вы всегда работаете вдохновенно, дарите слушателям тепло души и сердца. Благодаря особой, доверительной манере исполнения, ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений», – подчеркнул российский лидер.

    Президент также пожелал народному артисту крепкого здоровья, а также успехов в делах и новых начинаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент направил поздравительную телеграмму Олегу Газманову по случаю 75-летия.

    В прошлом году Александр Розенбаум отметил значимость работы военных врачей на передовой.

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    13 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Путин прибыл на расширенное заседание БРИКС+ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на расширенное заседание формата БРИКС+ в Нью-Дели, завершая свой трехдневный визит в Индию.

    Глава государства прибыл на расширенное заседание формата БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Данная встреча станет заключительным пунктом в программе трехдневного визита российского лидера в Индию.

    Президент прилетел в столицу Индии в пятницу для участия в саммите БРИКС, проходящем 12-13 сентября. В ходе поездки он также провел несколько двусторонних встреч на полях мероприятия. В воскресенье Путин вместе с другими лидерами объединения участвует в заседании формата Outreach BRICS+, ставшем традиционным.

    Расширенная сессия посвящена теме «Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста». В ней задействованы лидеры БРИКС, представители десяти стран-партнеров и руководство международных организаций. Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что на заседании представят традиционные доклады о деятельности Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера присоединиться к расширенной встрече.

    В пятницу глава государства прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    На самом саммите Владимир Путин заявил о важности сохранения центральной роли ООН в мировых делах.

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    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

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    13 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков сообщил о скорой внутрироссийской поездке Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в скором времени планирует совершить рабочую поездку по российским регионам.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал планы президента посетить один из субъектов Федерации, передает ТАСС.

    «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы представителей СМИ в Нью-Дели.

    Точные сроки и конкретное место назначения пока не раскрываются. Однако представитель Кремля подчеркнул, что поездка состоится уже скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Дмитрий Песков анонсировал визит главы государства в Индию на саммит БРИКС.

    До этого президент завершил длительную поездку на Восточный экономический форум.

    В конце августа Владимир Путин посетил с рабочим визитом Нижний Новгород.

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    13 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    Путин назвал базовые ценности БРИКС привлекательными для многих в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира, выступая на заседании саммита в формате «аутрич».

    Президент России Владимир Путин отметил растущий интерес к объединению на международной арене, передает ТАСС.

    «Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти», – заявил глава государства.

    По словам российского лидера, многие страны привлекают идеалы и ценности БРИКС. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии Владимира Путина в расширенной сессии БРИКС+. Сегодня российский лидер прибыл на это мероприятие в Нью-Дели. Накануне глава государства подчеркнул важность сохранения центральной роли ООН в мировых делах.

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    12 сентября 2026, 15:54 • Новости дня
    Песков напомнил о приглашении Зеленского в Москву

    Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, если у него есть такое желание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности встретиться с российским лидером на саммите G20 в Майами, передает ТАСС.

    «Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», – указал представитель Кремля. Приглашение в российскую столицу остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кремль подтвердил открытость к прямому диалогу с украинским руководством.

    До этого Владимир Путин сообщил о переданной через бизнесмена просьбе Владимира Зеленского провести переговоры.

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