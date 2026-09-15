Цены на газ в Европе снизились после исторического скачка

Биржевые цены на газ по индексу TTF упали до 954 долларов за 1 тыс. кубометров

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе во вторник перешли к снижению после кратковременного преодоления отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 982,7 доллара (-0,4% к расчётной цене предыдущего дня в 987 долларов), однако к середине сессии опустились до 954,5 доллара (-3,3%).

Накануне котировки в какой-то момент прибавляли 5% и впервые с 2022 года превышали тысячу долларов за тысячу кубометров, однако к концу торгов темп роста несколько замедлился.

Нынешний рост цен связан с конфликтом на Ближнем Востоке: средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралём, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчётные цены подскочили ещё почти на 20% в месячном выражении до 637,5 доллара, а по итогам августа средняя расчётная цена составила 745,4 доллара, что на 17% выше уровня июля.

В августе котировки впервые за пять месяцев пробили отметку в 800 долларов, в начале сентября – 900 долларов. Эксперты допускали, что зимой стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров из-за проблем с заполнением хранилищ.

TTF – крупнейший в Европе газовый распределительный центр, расположенный в Нидерландах. Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года – 3 892 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа биржевые цены на газ в Европе возобновили рост. Однако уже 11 августа котировки вновь пошли вниз. При этом к концу месяца цены возобновили подъём.