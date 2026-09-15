Билл Гейтс предложил создать международный регулятор ИИ

Билл Гейтс призвал создать международную организацию по контролю за ИИ

Tекст: Мария Иванова

Основатель Microsoft предложил создать международный орган, сочетающий элементы контроля за нераспространением ядерного оружия, климатическими соглашениями и авиационным регулированием. По мнению Гейтса, развитие ИИ изменит сам подход к созданию изобретений и кардинально затронет жизнь людей, пишет The Times.

Миллиардер выразил удивление, что многие люди не понимают важности происходящего, а университеты и аналитические центры слабо вовлечены в дискуссию. Отсутствие единой системы глобального контроля и внутреннего регулирования приводит к тому, что технологическая сфера регулируется самими разработчиками, ставящими на первое место собственные интересы.

The Times признает, что шансы на появление подобной организации невелики в условиях растущих международных разногласий и огромной финансовой составляющей. Гейтс предупредил, что при передаче разработки ИИ рынку наиболее эффективные инструменты будут создаваться для тех, кто способен за них заплатить, а не для тех, кто получил бы от них наибольшую пользу.

Чтобы не допустить этого, благотворительный фонд Гейтса пообещал пожертвовать 1 млрд долларов в течение двух лет. Средства пойдут на адаптацию технологий, чтобы они были лингвистически и культурно значимы для пользователей, а также на обеспечение доступности по цене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гейтс предупредил о скрытой опасности искусственного интеллекта.

Он также заявил о планах предложить Си Цзиньпину совместные меры по обузданию ИИ.

В феврале миллиардер отменил выступление на саммите по искусственному интеллекту из-за скандала с Эпштейном.