Канцлер Австрии: Правила ЕС привели к завышению цен на электроэнергию

Канцлер Австрии Штокер связал высокие цены на электроэнергию с правилами ЕС

Tекст: Мария Иванова

Пока в ЕС действует система ценообразования Merit Order, Австрия платит за электроэнергию столько, сколько при производстве на газовых электростанциях, несмотря на значительную долю возобновляемых источников в генерации, сообщило РИА «Новости».

Система Merit Order предполагает, что оптовая цена электроэнергии на рынке формируется исходя из стоимости наиболее дорогого источника генерации, необходимого для покрытия спроса. Поэтому высокая стоимость газа влияет на конечную цену даже при значительной доле более дешевой генерации из возобновляемых источников.

Штокер отметил, что такая ситуация негативно сказывается не только на Австрии, но и на конкурентоспособности Евросоюза в целом. Он призвал срочно искать способы снизить цену на газ и добиться отвязки стоимости электроэнергии от газовой цены.

По словам канцлера, действовать необходимо на европейском уровне, поскольку отдельные государства не способны самостоятельно устранить все структурные причины высоких цен на энергию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия ранее пожаловалась на удушающие цены на энергоносители.