Памфилова потребовала увеличить число мест видеонаблюдения за выборами

Глава ЦИК Памфилова поручила увеличить число мест для видеонаблюдения за выборами

Tекст: Игорь Иножарский

Для обеспечения доступа всем желающим Памфилова попросила региональные избирательные комиссии, общественные палаты и «Ростелеком» оперативно проработать вопрос увеличения числа рабочих мест до полутора тысяч, передает РАПСИ.

Глава ЦИК отметила, что опыт прошлых выборов подтверждает достаточность такого количества мест, однако подчеркнула важность предоставления права на наблюдение всем желающим, добавив, что лучше иметь избыток мест, чем их нехватку.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18–20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов изберут по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам, также состоятся региональные и муниципальные кампании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Элла Памфилова заявляла о беспрецедентных мерах безопасности на выборах в Госдуму. Она отмечала отсутствие нарушений при голосовании в экстремальных условиях. Председатель комиссии сообщала об отсутствии жалоб, требующих разбирательства в ЦИК.