Лавров назвал слухами сообщения о предложении США о размене по Ирану и Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я читал про такие спекуляции, что США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместен. Такие слухи витали», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ложью публикации о сделке Москвы и Вашингтона по Украине и Ирану.

Тогда же представитель Кремля опровергал получение от Тегерана американского мирного плана.

Летом глава МИД Сергей Лавров говорил о готовности России помочь США и Ирану в заключении всеобъемлющего договора.