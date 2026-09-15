UKMTO: Судно попало под обстрел в Ормузском проливе

UKMTO сообщило об обстреле судна неизвестным снарядом в Ормузском проливе

Tекст: Мария Иванова

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на судно в Ормузском проливе. Ведомство получило информацию об инциденте с опозданием: по данным источника, в судно попал неизвестный снаряд.

Тип судна, о котором идет речь, UKMTO не уточнило. Данных о пострадавших членах экипажа или повреждениях судна не поступало.

Во вторник агентство Reuters, ссылаясь на данные отслеживания судов, сообщило, что судоходство в Ормузском проливе резко ухудшилось в начале недели на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные снаряды ударили по танкеру в Ормузском проливе.

Ранее UKMTO уже сообщало об обстреле танкера в этом проливе.

До этого снаряд поджег катарский нефтетанкер в тех же водах.