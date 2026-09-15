Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой

Tекст: Игорь Иножарский

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал десять стран Евросоюза ратифицировать торговое соглашение с Оттавой. Речь идёт о Бельгии, Болгарии, Греции, Ирландии, Италии, Кипре, Польше, Словении, Франции и Венгрии. Карни назвал сделку позитивной инициативой, выгодной как Европе, так и Канаде, заявив, что она сделает стороны более суверенными, устойчивыми, независимыми и процветающими, пишет Politico.

Соглашение о свободной торговле между Канадой и ЕС действует в предварительном режиме с 2017 года, но ратификации мешают опасения европейских фермеров, что канадский агроэкспорт ударит по ним. Карни подчеркнул, что сделка уже фактически работает, но одобрение остальных стран ЕС позволит углубить связи.

Оттава расширяет сотрудничество с Европой и по другим направлениям: чиновники готовят договорённости о критических минералах, образовании, цифровой инфраструктуре и арктической безопасности, а встреча в Монреале в следующем месяце должна продвинуть эти планы.

Разворот Карни к Европе произошёл после обострения торгового конфликта с Вашингтоном: в августе президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные 50-процентные пошлины на автомобили, алкоголь и молочную продукцию из Канады, назвал страну потенциальным 51-м штатом и распорядился переименовать озеро Онтарио в «Lake America». В четверг Карни выступит в Европарламенте и представит Канаду как надёжного партнёра на фоне ухудшения отношений с США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп и Карни обсудили торговые отношения США и Канады. Трамп отменил приглашение Канады в «Совет мира» из-за выступления Карни. Карни собрался сделать Канаду ассоциированным членом ЕС.