Российский моряк пропал без вести у побережья Дубая

Моряк из России пропал после повреждения судна у берегов Дубая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский гражданин исчез после инцидента на судне в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».

Генконсул России в Дубае Максим Владимиров подчеркнул, что дипломаты внимательно отслеживают ситуацию.

«По информации генерального консульства, российский гражданин, являющийся членом экипажа судна, в настоящее время числится пропавшим без вести. Продолжаются мероприятия по установлению его местонахождения», – заявил дипломат.

Владимиров добавил, что судно получило серьезные повреждения. Доступ во внутренние помещения, где мог находиться пропавший, пока закрыт. Власти принимают меры для стабилизации корабля и предотвращения крена, а также решают вопрос о буксировке в сухой док.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в Черном море после атаки беспилотников исчез капитан танкера «Армада Лидер».

Весной у побережья Объединенных Арабских Эмиратов после попадания неизвестного снаряда загорелось торговое судно.

Незадолго до этого в Персидском заливе недалеко от Дубая неопознанный боеприпас поразил крупный контейнеровоз.