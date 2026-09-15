Tекст: Алексей Дегтярёв

«Заранее, уже в названии, определен виновник. Игнорируется и то, что квалифицировать наличие агрессии может только Совет Безопасности ООН, и то, что одна из сторон конфликта – Украина – является соучредителем вот этого специального трибунала. Это абсурд и нонсенс. Поэтому явно, что этот трибунал станет настоящей пустышкой», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Дипломат отметил, что виновный в таком процессе предопределен заранее, а организаторы даже не пытаются изображать объективность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае десятки стран одобрили создание специального трибунала по Украине.

Словакия отказалась участвовать в антироссийских судах.

Член Общественной палаты Максим Григорьев сравнил подобную структуру с особыми судами нацистской Германии.