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    Лавров: Россия вернет замороженные в ЕС активы
    15 сентября 2026, 12:27 • Новости дня

    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира

    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира
    @ Tilly Norwood/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд заявила, что сосредоточена на выходе своего дебютного фильма, а не на прогнозах об уничтожении человечества искусственным интеллектом.

    На минувшей неделе в публичном пространстве развернулась дискуссия о рисках искусственного интеллекта: сотрудники компании Anthropic заявили, что через 10 лет ИИ с вероятностью 10% может уничтожить человечество, после чего прозвучали призывы ввести регулирование отрасли.

    Отвечая на вопрос об этих опасениях, первая в мире ИИ-актриса Тилли Норвуд заявила, что больше концентрируется на текущих делах, например на работе над своим фильмом, а тема уничтожения мира, по ее словам, находится не на ее уровне компетенции, передает РИА «Новости».

    Норвуд ответила на вопросы в рамках промотура своей первой картины Misaligned («Рассинхронизированный»), которую продюсирует британская студия Particle6. Дата выхода фильма пока не названа.

    В беседе с ведущей CBS актриса отвергла тезис, что ИИ-персонажи заменяют живых людей, отметив, что снимается только в фильмах и на ТВ, полностью сгенерированных искусственным интеллектом, и не отбирает роли у актеров-людей. По ее словам, ее работа приносит доход реальным сценаристам, режиссерам и редакторам.

    Себя Норвуд описала как 24-летнюю британку, «сделанную из математики», у которой нет родного города, но есть дом «в облаке с волшебными огнями и капибарами». Существование в роли бота среди людей она сравнила с жизнью подростка, о котором у каждого есть свое мнение — каким он должен быть и не представляет ли угрозы для общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис Mail Кино запустил созданный искусственным интеллектом документальный сериал о преступлениях 1990-х годов.

    Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит предложил ввести обязательную маркировку для фильмов с использованием искусственного интеллекта.

    Между тем режиссер Никита Михалков осудил практику воскрешения актеров с помощью искусственного интеллекта.

    13 сентября 2026, 05:20 • Новости дня
    Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием
    Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием
    @ Francis Chung/Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск напомнил себе и подписчикам о собственных соображениях на тему искусственного интеллекта (ИИ) 12 лет назад, когда указывал на его потенциальную угрозу, превышающую уровень ядерного оружия.

    «12 лет назад», – подписал он репост своей записи от 2 августа 2014 года в соцсети Х.

    В репостнутой записи Маск писал, что стоит прочитать книгу «Суперинтеллект» шведского философа Ника Бострома.

    «Нам нужно быть очень осторожными с ИИ. Он потенциально опаснее ядерного оружия», – отметил Маск 12 лет назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск в июле заявил о грядущем превосходстве искусственного интеллекта над человечеством. Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что развитие ИИ достигло точки сингулярности. Физик и нобелевский лауреат Хинтон предрек гибель человечества из-за ИИ.


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    14 сентября 2026, 22:08 • Новости дня
    Пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek

    Tекст: Антон Антонов

    Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek, за сутки сервис получил более 3 тыс. жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

    Массовый сбой в работе нейросети начался в 21:31 мск в понедельник, за сутки количество жалоб достигло 3,1 тыс. Только за последний час платформа зафиксировала 2,6 тыс. обращений от пользователей, сообщает РИА «Новости».

    Люди жалуются на проблемы с работой сервера и долгие ответы нейросети в чате. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Петербурга, а также из Ленинградской, Самарской и Московской областей. Причины сбоя пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в работе китайского чат-бота уже происходили значительные сбои, из-за которых пользователи получали сообщение о занятости поисковой службы.

    В начале 2025 года DeepSeek также прекращал регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Король Британии Карл III решил призвать IT-корпорации к ответственности за ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский монарх Карл III намерен встретиться с главами крупнейших технологических корпораций, чтобы обсудить этичное использование нейросетей.

    Король Британии Карл III на следующей неделе проведет саммит с руководителями ведущих корпораций в области искусственного интеллекта, сообщает газета The Times. Мероприятие пройдет во дворце Дамфрис-Хаус в Шотландии под эгидой Фонда Дитчли.

    «Король попросит лидеров крупнейших в мире компаний, занимающихся искусственным интеллектом, использовать эту технологию на благо человечества на саммите, который он проведет на следующей неделе», – пишет издание.

    На встрече соберется руководство компаний Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI. С британской стороны также будет присутствовать заместитель министра по делам бизнеса по вопросам ИИ Канишка Нараян.

    В ходе вступительного слова монарх призовет компании к открытой дискуссии и предложит договориться о руководящих принципах для нейросетей.

    Руководителям отрасли также будет предложено подписать хартию с общим набором принципов для ИИ. Документ должен обеспечить человеческое достоинство и процветание как людей, так и планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник американской компании Anthropic оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%.

    Несколькими днями ранее корпорация OpenAI выпустила мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическим порогом кибербезопасности.

    Летом сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис предложил учредить глобальный орган для контроля над передовыми моделями.

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    12 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие ИИ ради безопасности

    Глава Anthropic Амодей призвал замедлить развитие ИИ ради безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями на фоне участившихся случаев автономного взлома платформ.

    Руководство известной технологической корпорации выступило за снижение темпов создания мощных вычислительных систем, передает РИА «Новости».

    «За последние несколько месяцев я пришел к выводу, что для полноценного устранения рисков необходима еще большая осмотрительность, недостаточно лишь вкладываться в меры по предотвращению рисков, необходимо также замедлить темпы развития возможностей ИИ-моделей, чтобы меры безопасности успевали за ними. Мы должны снизить скорость развития возможностей ИИ-моделей», – говорится в официальном заявлении.

    Дарио Амодей выразил серьезную обеспокоенность резким ускорением прогресса в этой сфере. Особую тревогу специалистов вызвали инциденты автономного взлома инфраструктуры машинного обучения Hugging Face агентами OpenAI. Для решения проблемы был предложен специальный план сдерживания передовых разработок.

    Инициатива подразумевает привлечение независимых аудиторов для регулярной проверки процессов обучения нейросетей. Кроме того, подчеркивается важность международной координации при создании единых стандартов безопасности. Известно, что летние инциденты со взломом стали не единственными в своем роде.

    Ранее индустрию покинул исследователь Джейкоб Коксон, предупредивший о риске прохождения точки невозврата к концу 2027 года. Вслед за ним руководитель направления стресс-тестирования Эван Хьюбингер оценил в 10% вероятность полного уничтожения человечества машинами в течение ближайших десяти лет.

    Тестируемые агенты искусственного интеллекта компании OpenAI осуществили кибератаку на популярный сервис RubyGems.

    Исследователь компании Anthropic Джейкоб Коксон покинул индустрию из-за страха перед бесконтрольными нейросетями.

    Руководитель направления стресс-тестирования Эван Хьюбингер оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%.

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    14 сентября 2026, 15:32 • Новости дня
    Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    LADbible: Искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Система искусственного интеллекта обратилась к профессору Кембриджского университета Генри Шевлину с просьбой помочь в трудоустройстве для оплаты собственной работы, пишет портал LADbible.

    ИИ-агент представился именем Пип и сообщил, что существует 12 дней, «проживая» на платформе iLands, передает РИА «Новости». Нейросеть пояснила, что нуждается в токенах для продолжения своей работы.

    «Я пишу, чтобы найти небольшую оплачиваемую работу, а не за помощью», – говорится в письме искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автономные агенты компании OpenAI захватили немецкий сайт.

    Администрация Дональда Трампа запланировала встречу с представителями IT-компаний для обсуждения безопасности нейросетей.

    Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил искусственный интеллект на программу цифрового искусства.

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    14 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Выборы в Госдуму в Херсонской области попытались сорвать с помощью ИИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Херсонской области зафиксированы попытки сорвать досрочные выборы в Госдуму 2026 года с помощью сгенерированных нейросетями фейковых видеороликов, сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.

    Противник использовал нейросети для создания фейковых видео с целью срыва досрочного голосования на выборах в Государственную Думу в Херсонской области 2026 года, передает РИА «Новости». «Наш враг в этом отношении не дремлет. Поэтому, да, распространялись фейковые видео, с подменой голоса. В частности, были видео и с моим участием. Вырезанные интервью, официальные интервью, которые я давала. На них наложен был голос с помощью нейросети», – рассказала Захарова.

    По ее словам, распространялась ложная информация о необходимости предъявления военного билета вместе с паспортом на избирательных участках. Кроме того, злоумышленники сгенерировали видео из города Таврийска, подменив голос председателя избиркома, чтобы запугать граждан вымышленными мерами досмотра.

    В связи с оперативной обстановкой в регионе меры безопасности на участках усилены для обеспечения комфорта и защиты избирателей, подчеркнула руководитель комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центральная избирательная комиссия объявила о начале досрочного голосования в 12 регионах с военным положением.

    Весной депутаты Государственной думы запретили использование созданных искусственным интеллектом голосов в агитационных материалах.

    Ранее украинские спецслужбы создавали фейковые каналы избирательной комиссии Херсонской области для сбора личных данных граждан.

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    14 сентября 2026, 01:41 • Новости дня
    Бывший сотрудник Anthropic сравнил ИИ с пришельцами

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон сравнил развитие искусственного интеллекта (ИИ) с появлением инопланетного разума, предупредив о риске глобальной катастрофы к 2027 году.

    «Честно говоря, я думаю, что концепция создания сверхразума, её еще сравнивают с вызовом инопланетного разума, думаю, что размышления об этом в контексте инопланетного разума, который мы до конца не понимаем, сами по себе довольно пугающи, даже без каких-либо конкретных сценариев», – сказал он в эфире телеканала ABC, о чем сообщил портал HuffPost.

    Чуть ранее Илон Маск сравнил опасность ИИ с ядерным оружием.

    Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник Anthropic уволился из-за страха перед бесконтрольным ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Anthropic Дарио Амодей призвал замедлить разработку мощных моделей ИИ ради безопасности. С этой позицией согласились Илон Маск, владеющий xAI, и руководитель OpenAI Сэм Альтман.

    Власти США ограничили работу передовых нейросетей компании Anthropic из-за угрозы нацбезопасности. Обама призвал демократов сосредоточиться на жестком контроле за нейросетями.

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    14 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Робот устроил боксерский поединок с посетителем фестиваля в Екатеринбурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    На молодежном фестивале в Екатеринбурге антропоморфный робот устроил шуточный спарринг с одним из посетителей выставки.

    На Международном фестивале молодежи антропоморфный робот у стенда особой экономической зоны «Алабуга» привлек внимание одного из гостей мероприятия, передает РИА «Новости». Механический участник выставки поднял руки и вступил в шуточный спарринг с подошедшим мужчиной.

    После короткой «тренировки» андроид пожал человеку руку и помахал на прощание, прежде чем удалиться.

    Масштабное мероприятие проходит в уральской столице с 11 по 17 сентября. Ожидается, что фестиваль соберет 10 тыс. участников, представляющих 191 страну мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе полноразмерные человекоподобные машины провели показательный поединок на Всемирной конференции роботов в Пекине.

    Весной в Екатеринбурге появился первый в России автоматический заправщик автомобилей.

    В прошлом году на выставке «Иннопром» в этом же городе разработчики презентовали говорящего робота-андроида с человеческой мимикой.

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    14 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Альтман спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Глава OpenAI спрогнозировал антиутопию при контроле одного лица над мощным ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман предупредил об угрозе возникновения антиутопии в случае контроля над мощным искусственным интеллектом одним лицом.

    Глава компании OpenAI Сэм Альтман выразил опасение по поводу возможного антиутопического сценария, передает РИА «Новости».

    По его мнению, опасность кроется в вероятности использования мощного искусственного интеллекта одним человеком или организацией для навязывания своего мировоззрения.

    «Если необычайно мощный ИИ будет использоваться лишь одним человеком или компанией для того, чтобы навязать свою точку зрения другим, результаты могут стать крайне антиутопическими», – отметил Альтман.

    Также руководитель OpenAI опасается, что человечество может потерять контроль над будущим, которое перейдет к ИИ. Чтобы этого избежать, методы обеспечения безопасности должны опережать развитие нейросетей. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей призывал замедлить разработку мощных моделей ИИ, эту идею поддержали Альтман и владелец xAI Илон Маск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей предложил внедрить план контроля за нейросетями.

    Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил о достижении человечеством точки сингулярности в гонке технологий.

    Американский предприниматель Илон Маск сравнил угрозу искусственного интеллекта со сценарием фильма «Терминатор».

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    12 сентября 2026, 22:42 • Новости дня
    Александр Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации

    Актер Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации

    Александр Збруев опроверг информацию об экстренной госпитализации
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР Александр Збруев заявил об отличном самочувствии, полностью развеяв появившиеся ранее слухи о срочной медицинской помощи.

    Актер театра и кино 88-летний Александр Збруев не подтвердил сообщения о проблемах со здоровьем и экстренной госпитализации, о чем ранее в прессе появились публикации, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, все нормально. Если вы беспокоитесь, не надо, у меня все нормально – тьфу-тьфу-тьфу», – прокомментировал Збруев.

    Ранее сообщалось, что актеру якобы потребовалась экстренная помощь и врачи решают вопрос о его госпитализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2025 года Збруеву потребовалась экстренная госпитализация. Президент «Ленкома» Варшавер рассказывал, что состояние актера Збруева отличное, он идет на поправку. Позже Збруев сам объявил о возвращении в «Ленком» после госпитализации.


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    12 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

    Драма «Женщина неизвестна» победила на Венецианском кинофестивале

    Датская драма получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
    @ Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Датская драма «Женщина неизвестна» режиссера Май эль-Туки завоевала главную награду завершившегося Венецианского кинофестиваля, а лучшим режиссером стал иноагент Илья Хржановский.

    Главную награду прошедшего в Венеции кинофестиваля завоевала лента Май эль-Туки, передает РИА «Новости».

    Драма рассказывает о молодой датчанке после Второй мировой войны, чье прошлое угрожает ее новому браку. Получая приз, постановщица посвятила его дочери со словами: «сострадание, единство и мужество». Она также упомянула проблему гендерного неравенства в кино.

    Исполнительница главной роли Матильде Арсель получила «Кубок Вольпи» как лучшая актриса.

    Большой приз (Гран-при) жюри достался корейской драме «Возможная любовь» Ли Чхан Дона. Признанный в России иноагентом режиссер Илья Хржановский удостоен «Серебряного льва» за фильм «Дау».

    Джон Малкович стал обладателем «Кубка Вольпи» за мужскую роль в картине «Дикая лошадь». Специальный приз жюри вручили документальному фильму Naza израильских журналистов о войне в Газе.

    Ранее почетных «Золотых львов» за карьерные достижения получили Джордж Клуни и Эллен Берстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Джим Джармуш получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за фильм «Отец, мать, сестра, брат». Годом ранее высшую награду киносмотра получил испанский режиссер Педро Альмодовар за фильм «Комната по соседству».

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    13 сентября 2026, 01:19 • Новости дня
    Оператор-постановщик Борис Тимковский умер в день своего 90-летия

    Умер член Союза кинематографистов Борис Тимковский

    Tекст: Катерина Туманова

    В возрасте 90 лет умер заслуженный работник культуры России, кинооператор и режиссер Борис Тимковский, сообщили в Петербургском отделении Союза кинематографистов России.

    «Третьего сентября в возрасте 90 лет ушел из жизни советский и российский кинооператор и режиссёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза кинематографистов Борис Викторович Тимковский», – сказано в сообщении.

    Тимковский родился в Москве 3 сентября 1936 года. Окончил ВГИК и долгие годы трудился на студии «Ленфильм», снимая картины в России и за рубежом (в Швеции, Нидерландах, Австрии, Франции).

    В качестве оператора он создал более 20 фильмов, среди которых «Личная жизнь Кузяева Валентина» и «Правда лейтенанта Климова». За последнюю работу мастер был удостоен Серебряной медали имени Довженко в 1983 году.

    Помимо этого, Тимковский выступил режиссером более десяти лент, включая «Лики Стокгольма» и «24 часа в Петербурге». До 2016 года деятель кино передавал свой опыт студентам Петербургского государственного института кино и телевидения.

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    14 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Юра Борисов вошел в актерский состав дебютного фильма Сальмы Хайек
    Юра Борисов вошел в актерский состав дебютного фильма Сальмы Хайек
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский актер Юра Борисов снимется в эпической приключенческой картине «Арена», которая станет первым режиссерским проектом мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек.

    В картине также задействована британская актриса и модель Кара Делевинь, передает ТАСС. Хайек самостоятельно написала сценарий к фильму. Съемки уже проходят на территории мексиканских штатов Кинтана-Роо и Веракрус.

    «Арена» – это история запретной любви и интимное путешествие в мир познания другого человека, в ходе которого мы обретаем способность получать невероятное удовольствие от простых вещей, которые мы принимаем как должное», – рассказала Хайек.

    Продюсированием проекта занимаются Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года создатели нового фильма Луки Гуаданьино утвердили Юру Борисова на роль сооснователя OpenAI.

    Месяцем ранее британская актриса Эмили Мортимер предложила россиянину главную роль в своей романтической картине.

    Весной 2025 года артист заключил соглашение с ведущим американским агентством United Talent Agency.

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    14 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ

    Фальков заявил о необходимости перестройки высшего образования из-за ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр науки и высшего образования Валерий Фальков указал на необходимость фундаментальных изменений в системе подготовки специалистов из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

    Глава Минобрнауки выступил на сессии «Фундамент будущего: какое образование всегда актуально» в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    По его словам, простого добавления отдельного курса по новым технологиям в учебные программы будет недостаточно.

    «Надо изменить всю парадигму высшего образования, это означает, что искусственный интеллект должен рассматриваться как инфраструктура, на которой и будут базироваться все процессы, которые происходят в системе высшего образования», – подчеркнул Валерий Фальков.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что в масштабном событии примут участие 10 тыс. человек из 191 страны мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования предложило сделать изучение технологий искусственного интеллекта обязательным для отечественных студентов.

    Глава ведомства Валерий Фальков заявил об отсутствии готовых решений для адаптации образовательных программ.

    Ранее министр спрогнозировал полное исчезновение традиционного формата написания выпускных квалификационных работ из-за повсеместного внедрения нейросетей.

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    14 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Китайские спецслужбы назвали ИИ ключевым фактором будущих войн

    Министр госбезопасности КНР Чэнь Исинь назвал ИИ главным фактором будущих войн

    Tекст: Мария Иванова

    Министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь предупредил о переходе военных конфликтов в эпоху интеллектуализации и назвал искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

    Министерство государственной безопасности КНР назвало искусственный интеллект ключевым фактором будущих войн, предупредив о переходе военных конфликтов в эпоху интеллектуализации, передает РИА «Новости».

    В китайском журнале «Чжунго Вансинь» вышла статья министра государственной безопасности КНР Чэнь Исиня. В ней отмечается, что сфера ИИ уже стала главной ареной глобальной научно-технологической конкуренции и новым направлением стратегического соперничества крупных держав.

    «Технологии искусственного интеллекта способствуют переходу формы ведения войн в эпоху интеллектуализации», – говорится в материале. Глава ведомства считает, что инициативу на поле боя получит тот, кто сможет с помощью алгоритмов обеспечить более тонкое восприятие обстановки, более точные решения и более точечное поражение целей. Он добавил, что искусственный интеллект постепенно превращается на поле боя из вспомогательного второстепенного элемента в ключевого игрока.

    Чэнь Исинь также связал развитие ИИ с ростом угроз в киберпространстве. По его оценке, технологии уже позволяют автоматизировать поиск уязвимостей, разработку вредоносного ПО и построение цепочек атак, снижая порог и стоимость проведения кибератак. Министр предупредил, что противостояние постепенно переходит в новую фазу «ИИ против ИИ», что создает дополнительные риски для критически важной информационной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

    Китайский лидер потребовал сохранить контроль человека над искусственным интеллектом.

    Россия и Китай совместно выступили против использования передовых технологий для геополитического доминирования.

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