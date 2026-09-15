Роспотребнадзор получил 12 жалоб на опасные дозировки в добавках «Эвалар»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ведомство получило 12 жалоб из разных регионов России на продукцию «Эвалара», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT Проверка. Претензии коснулись популярных биологически активных добавок, включая витамин D, магний, омегу-3, «Лимфотранзит» и «Формулу сна».

Самое серьезное нарушение обнаружено в добавке «Витамин D3 2000 МЕ». В одной капле препарата содержалось 63,6 микрограмма витамина D, что более чем вчетверо превышает допустимый суточный уровень. Такая дозировка может привести к повышению уровня кальция в крови, вызывая тошноту, слабость и проблемы с почками.

В препарате «Магний Хелат» магний оказался не в той форме, которая заявлена на упаковке. В «Тройной Омеге-3», «Лимфотранзите» и «Формуле сна» выявили «слишком громкие обещания», которые, по мнению Роспотребнадзора, могут вводить потребителей в заблуждение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Роспотребнадзор заблокировал сайты по продаже биологически активных добавок с опасной дозировкой витамина D3.

В августе ведомство ограничило доступ к десяткам тысяч интернет-ресурсов из-за реализации незарегистрированной продукции.

Позже специалисты инициировали изъятие с маркетплейсов вредных средств для похудения с сибутрамином.